Ανακύκλωση σαπουνιών από τα ξενοδοχεία

Καταλήγουν στα σκουπίδια ελάχιστα χρησιμοποιημένα. Μια ένωση θέλει να σταματήσει αυτή τη σπατάλη. Τα μαζεύει και τα ανακυκλώνει. Αυτό δεν βοηθά μόνο το περιβάλλον.Τρεις φορές περνά ο Κρίστιαν Στέκο το πράσινο σαπούνι πάνω από έναν κόφτη από κάθε πλευρά. Στη συνέχεια δίνει τη ράβδο στον συνάδελφό του, ο οποίος επεξεργάζεται τις άκρες σχολαστικά με έναν αποφλοιωτή λαχανικών. Ένας άλλος συνάδελφός του ελέγχει το αποτέλεσμα κάτω από έναν μεγάλο μεγεθυντικό φακό. Δεν πρέπει να έχει μείνει καμία βρωμιά ή τρίχα στο σαπούνι. Αυτό συμβαίνει επειδή τα σαπούνια που βρίσκονται στο τραπέζι προέρχονται από ξενοδοχεία, έχουν όλα χρησιμοποιηθεί. Το εργοστάσιο σαπουνιών Lebenshilfe στη Νυρεμβέργη θέλει να τα μετατρέψει σε καινούργια.

Εργασία για άτομα με αναπηρία

Σε πολλά δωμάτια ξενοδοχείων υπάρχουν μικρά συσκευασμένα σαπούνια. Οι επισκέπτες τα χρησιμοποιούν συνήθως μόνο λίγες φορές πριν καταλήξουν στα σκουπίδια. Για λόγους υγιεινής, τα σαπούνια δεν πρέπει να αφήνονται στον νιπτήρα για τους επόμενους επισκέπτες. Σε αυτό το σημείο αναλαμβάνει δράση η μη κερδοσκοπική οργάνωση SapoCycle. Την ίδρυσαν η Μπερνίζ Ριβιέρ και η Άστριντ Λόιτνερ στις αρχές του χρόνου κοντά στο Μόναχο ως γερμανικό παρακλάδι της ομώνυμης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης στην Ελβετία. Υπάρχει επίσης ένα παρακλάδι στη Γαλλία. Στόχος των δύο γυναικών είναι να προστατεύσουν το περιβάλλον και να βοηθήσουν ταυτόχρονα όσους έχουν ανάγκη. "Κάθε μέρα, περισσότερα από 5 εκατομμύρια σαπούνια ξενοδοχείων σε στερεή κατάσταση πετιούνται στην πραγματικότητα σε όλον τον κόσμο", λέει η Άστριντ Λόιτνερ. Σύμφωνα με τη Γερμανική ΄Ενωση Ξενοδοχείων και Εστιατορίων Dehoga δεν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για τη Γερμανία. Ωστόσο, με περίπου 44.000 καταλύματα στη Γερμανία ο αριθμός σαπουνιών που καταλήγουν στα σκουπίδια δεν πρέπει να είναι αμελητέος.



"Περίπου 30 ξενοδοχεία στη Γερμανία συνεργάζονται ήδη με τη SapoCycle", εξηγεί η Μπερνίζ Ριβιέρ. Περίπου 700 κιλά σαπούνι έχουν ανακυκλωθεί τους τελευταίους έξι μήνες, με χρηματοδότηση από ξενοδοχεία και δωρεές. Αυτό ωφελεί επίσης τους εργαζόμενους στο εργαστήριο σαπουνιού στη Νυρεμβέργη, το οποίο απασχολεί άτομα με αναπηρία. "Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την ανακύκλωση εργάζεται έκτοτε πολύ εντατικά", λέει ο διευθυντής πωλήσεων Χέλμουτ Μάκερτ. Προηγουμένως οι εργαζόμενοι για να γεμίσουν το ωράριό τους έπρεπε να αναλάβουν άλλες εργασίες ενδιάμεσα. Αλλά τώρα υπάρχουν τόσα πολλά να κάνουν, που σκέφτονται να αναπτύξουν ένα ειδικό μηχάνημα για την υποστήριξη της ομάδας". Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν πάνω από 500 νέα σαπούνια, που η SapoCycle διανέμει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη μέσω κοινωνικών παντοπωλείων ή της δημοτικής κοινωνικής υπηρεσίας της Νυρεμβέργης.

Τέλος στα σαπούνια σε στερεή μορφή στα ξενοδοχεία;

Ο Κρίστιαν Στέκο λέει ότι είναι ευχαριστημένος που η δουλειά του τού επιτρέπει να κάνει κάτι καλό για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να αγοράσουν σαπούνι. "Αυτό με κάνει ευτυχισμένο". Το να μην μπορεί να πλύνει κανείς τα χέρια ή το σώμα του με σαπούνι είναι κάτι που συνήθως συνδέεται με τις φτωχότερες χώρες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο οργανισμός Clean The World έχει κατά νου αυτές τις χώρες. Σύμφωνα με δικά της στοιχεία, ανακυκλώνει σαπούνια από περισσότερα από 8.000 ξενοδοχεία παγκοσμίως και τα δωρίζει μέσω οργανώσεων βοήθειας σε ανθρώπους σε χώρες όπου πολλοί πεθαίνουν από λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, όπως η πνευμονία, ή από διαρροϊκές ασθένειες, όπως η χολέρα. Η SapoCycle, από την άλλη πλευρά, εστιάζει σκόπιμα σε τοπικά προγράμματα βοήθειας για να ελαχιστοποιήσει το αποτύπωμα άνθρακα μέσω των σύντομων διαδρομών μεταφοράς και επειδή η ανάγκη είναι μεγάλη και στη Γερμανία, όπως εξηγούν οι ιδρυτές. "Μόνο στο Μόναχο υπάρχουν 17 κέντρα διανομής τροφίμων, όπου διανέμονται επίσης προϊόντα υγιεινής", λέει η Άστριντ Λόιτνερ. "Είναι ένας παράγων που πάντα υποτιμάται και οι άνθρωποι δεν τολμούν να πουν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν σαπούνι".



Βέβαια σύμφωνα με την Dehoga, πολλά ξενοδοχεία βάζουν ως προτεραιότητα τη βιωσιμότητα και χρησιμοποιούν πλέον μεγάλες συσκευασίες για προϊόντα καθαριότητας και περιποίησης. Ωστόσο, είναι απίθανο τα ξενοδοχεία να τα καταργήσουν εντελώς στα δωμάτιά τους για περιβαλλοντικούς λόγους. Τουλάχιστον σαμπουάν και υγρό σαπούνι είναι υποχρεωτικά για τα ξενοδοχεία ενός αστέρα και πάνω, εξηγεί κάποια εκπρόσωπος της Dehoga. Σύμφωνα με την ίδια, σαπούνι σε στερεή μορφή κι άλλα καλλυντικά προϊόντα που προορίζονται μόνο για δωμάτια ξενοδοχείων θα αποτελέσουν σύντομα παρελθόν. Από το 2030 ο κανονισμός της ΕΕ για τις συσκευασίες θα το απαγορεύει. Η Λόιτνερ δεν ανησυχεί ότι η SapoCycle θα μείνει τότε χωρίς δουλειά. "Όπου οι άνθρωποι πλένονται, χρειάζονται και σαπούνι. Πάντα θα υπάρχουν υπολείμματα για ανακύκλωση - σε οποιαδήποτε μορφή".



Επιμέλεια: Ειρήνη Αναστασοπούλου

