Περισσότεροι από 20.000 πολίτες συμμετείχαν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο στην οδό Αθηνάς

Περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ της οδού Αθηνάς, το οποίο πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τον Δήμο Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδείξει τη σημασία της βιώσιμης κινητικότητας και να προωθήσει εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, καθιστώντας την πόλη πιο φιλική για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Η οδός Αθηνάς, από το ύψος της Ευριπίδου έως την Ερμού, παρέμεινε χωρίς οχήματα από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου μέχρι το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου.

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, μεταμεσονύκτιες κινηματογραφικές προβολές, εργαστήρια για παιδιά και οικογένειες, υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και μουσικές επιλογές από γνωστούς DJs της πόλης. Η γιορτή κορυφώθηκε με συναυλία του ηθοποιού και τραγουδοποιού Πάνου Βλάχου. Φέτος, το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με μια ποδηλατική διαδρομή που ξεκίνησε από την οδό Αθηνάς και κατευθύνθηκε προς Πατήσια, Κυψέλη και Σεπόλια, ακολουθώντας τα ίχνη του υπό διαμόρφωση Δικτύου Ποδηλατόδρομου του Δήμου Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η "Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο" ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία της βιώσιμης κινητικότητας και απέδειξε ότι η Αθήνα μπορεί να μεταμορφωθεί σε μια πόλη με λιγότερα αυτοκίνητα και περισσότερο χώρο για ανθρώπους». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η εικόνα χιλιάδων πολιτών, μικρών και μεγάλων, να απολαμβάνουν τον δημόσιο χώρο ελεύθερα, χωρίς θόρυβο και καυσαέρια, μας γεμίζει αισιοδοξία. Είναι το καλύτερο κίνητρο για να συνεχίσουμε με πράξεις και παρεμβάσεις να χτίζουμε μια πόλη ασφαλή, προσβάσιμη, φιλική στο περιβάλλον και αληθινά βιώσιμη». Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ιωάννης Γεώργιζας, υπογράμμισε: «Μέσα σε ένα 24ωρο όλοι και όλες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν στην πράξη πώς μπορεί να λειτουργήσει η πόλη με δράσεις που ενώνουν τον πολιτισμό, την άθληση και την καινοτομία. Από τη γιόγκα και τα υπαίθρια fitness sessions, μέχρι τα εργαστήρια κόμικ και την ποδηλατική διαδρομή προς τις γειτονιές της Αθήνας, η εμπειρία έδειξε ότι η βιώσιμη μετακίνηση μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

