Τέσσερις ενεργές φωτιές σε Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά και Φωκίδα – Εστάλησαν μηνύματα από το 112

Σε συναγερμό παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τα ξημερώματα, καθώς τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και Φωκίδα. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκε το 112 για αποστολή μηνυμάτων ετοιμότητας ή εκκένωσης προς τους κατοίκους απειλούμενων οικισμών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο πλέον σοβαρές εστίες εντοπίζονται στη Ζάκυνθο και στα Παλιάμπελα Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας.

Ένταση στη Ζάκυνθο – Μαζικές προειδοποιήσεις εκκένωσης

Στη Ζάκυνθο, η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στο Κοιλιωμένο και κινείται προς την περιοχή Αγαλά. Το 112 εξέδωσε τρία διαδοχικά μηνύματα — αρχικά, συστάθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τον Αγαλά προς το Κερί, ενώ ακολούθησαν νέες οδηγίες για εκκένωση του Κερίου προς τη Ζάκυνθο και των Αγαλά-Κοιλιωμένου-Μαχαιράδου. Στη μάχη για την κατάσβεση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 16 οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με συνδρομή υδροφόρων οχημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δραματικές ώρες στα Παλιάμπελα Βόνιτσας

Η πυρκαγιά στα Παλιάμπελα Βόνιτσας εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα σε δασική περιοχή. Επίσης, εστάλησαν δύο μηνύματα 112· το πρώτο για ετοιμότητα και το δεύτερο ζητώντας την απομάκρυνση κατοίκων από το Βαρκό προς τα Παλιάμπελα. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα, εννέα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, με ενίσχυση από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου.

Αγώνας στην Κεφαλονιά – Διπλά μηνύματα εκκένωσης

Αντίστοιχα, στην Κεφαλονιά η πυρκαγιά ξέσπασε στη Λαγκάδα Αργοστολίου τις πρώτες πρωινές ώρες, σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση. Εκδόθηκαν δύο συγκεκριμένες προειδοποιήσεις από το 112 για ετοιμότητα και εκκένωση, αφορώντας τους οικισμούς Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα προς την περιοχή του Μύρτου. Για την κατάσβεση συντονίζονται 60 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με τη στήριξη των υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Φωκίδα: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς

Στη Φωκίδα, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 06:00 στον Δαφνό του δήμου Δωρίδος, σε δασική περιοχή. Έως και αυτή την ώρα, τα χωριά της περιοχής δεν κινδύνευαν άμεσα, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι πυροσβέστες βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, προκειμένου να περιορίσουν το καταστροφικό έργο των πυρκαγιών, ενώ το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης παραμένει σε πλήρη λειτουργία για την προστασία των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

