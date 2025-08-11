Θεσσαλονίκη: Αυξήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη

Σε εξέλιξη παραμένει η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στη Βόλβη Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 80 πυροσβέστες, ενισχυμένοι από τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα. Η προσπάθεια αεροπυρόσβεσης ενισχύεται με τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Εκκένωση Βαϊοχωρίου – Στήριξη στις ευάλωτες ομάδες

Νωρίτερα, το «112» ενεργοποιήθηκε, καλώντας τους κατοίκους του Βαϊοχωρίου να μετακινηθούν προς τη Νυμφόπετρα για λόγους ασφαλείας. Όπως αναφέρει η αστυνομία, οι κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί, ενώ στο σημείο βρίσκονται λεωφορεία για τη μετακίνηση ενδεχομένως και όσων φιλοξενούνται στη "δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων ασύλου", εφόσον απαιτηθεί.

