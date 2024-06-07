Μια θαλάσσια πανδημία, η οποία έχει εξαλείψει πληθυσμούς αχινών στην Ερυθρά Θάλασσα, επεκτείνεται και πλήττει το είδος σε τμήματα του Ινδικού Ωκεανού ενώ υπάρχει κίνδυνος να γίνει παγκόσμια, λένε επιστήμονες στο Ισραήλ.

Το ιδιαίτερο είδος αχινού που έχει προσβληθεί είναι ένας γνωστός προστάτης των κοραλλιογενών υφάλων και οι θάνατοι θέτουν σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο το ήδη εύθραυστο οικοσύστημα των υφάλων αυτών.

Η πανδημία παρατηρήθηκε για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο στον Κόλπο της Άκαμπα και ερευνητές λένε πως έχουν έκτοτε εντοπίσει το παθογόνο, στο οποίο οφείλεται, μέσω μοριακής ανάλυσης. Την συνδέουν με μαζικούς θανάτους σε όλη την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Χερσόνησο και μέχρι το νησί της Ρεϊνιόν στα ανοικτά της Μαδαγασκάρης.

Το παθογόνο σκοτώνει γρήγορα και βίαια -αποικίες χάνονται μέσα σε μόλις δύο ημέρες- καθιστώντας δύσκολο να εκτιμηθεί πόσοι αχινοί πεθαίνουν, λέει ο Όμρι Μπρονστάιν, ζωολόγος του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Στάιχαρντ. Φαίνεται πως κατευθύνεται ανατολικά προς τα τροπικά ύδατα του Τριγώνου των Κοραλλιών, που εκτείνεται στα ανοικτά της νοτιοανατολικής Ασίας, και τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο της Αυστραλίας.

«Φοβάμαι ότι στην τρέχουσα κατάσταση αυτή είναι η πορεία, έτσι πηγαίνουν εκεί», λέει.

Τα ευρήματά τους δημοσιεύονται από την επιθεώρηση Current Biology.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

