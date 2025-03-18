Ένα σπάνιο και υπέροχο θέαμα απαθανάτισε με τον φακό του, θηροφύλακας στο Πακιστάν ο οποίος κατόρθωσε και τράβηξε βίντεο με τις 4 «λεοπαρδάλεις του χιονιού», να σκαρφαλώνουν σε χιονισμένους βράχους.

Τα πλάνα έχουν προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού στους οικολόγους καθώς τα εν λόγω αιλουροειδή είναι σπάνια και θεωρούνται τα πιο άπιαστα πλάσματα του κόσμου στη φύση. Θεωρείται σχεδόν ακατόρθωτο να φωτογραφίσεις έστω και ένα πόσω μάλλον τέσσερα.

Ο Sakhawat Ali, θηροφύλακας και λάτρης της φωτογραφίας από το απομακρυσμένο χωριό Hushe, κατέγραψε το βίντεο στις 13 Μαρτίου.

Επί δύο εβδομάδες παρακολουθούσε τα χνάρια τους στο χιόνι στο εθνικό πάρκο Karakoram, βόρεια του Πακιστάν.

Μιλώντας για την πρωτόγνωρη εμπειρία του, στο CNN είπε ότι οι τέσσερις λεοπαρδάλεις του χιονιού ήταν μια μητέρα και τα τρία μικρά της.

Δείτε το βίντεο:

«Στο χωριό έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε λεοπαρδάλεις, αλλά κανείς ούτε καν οι γέροντες με τους οποίους μίλησα, δεν έχουν δει ποτέ τέσσερις λεοπαρδάλεις του χιονιού μαζί», είπε.

Πρώτα εντόπισε τη μητέρα και μετά άρχισε να παρατηρεί τα χνάρια. Αργότερα «στάθηκε τυχερός» βλέποντας τα ζώα μαζί ενώ παρατηρούσε έναν γκρεμό, με κιάλια, από την ταράτσα του σπιτιού του. Τις τράβηξε με τη μηχανή του και τις μαγνητοσκόπησε από απόσταση 200 μέτρων.

Οι λεοπαρδάλεις του χιονιού περιλαμβάνονται επί του παρόντος ως «ευάλωτες» στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Οι ντόπιοι τις αποκαλούν ως «φαντάσματα των βουνών», καθώς καμουφλάρονται εύκολα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ο περιβαλλοντολόγος ανθρωπολόγος Shafqat Hussain λέει ότι το βραχώδες έδαφος στο βόρειο τμήμα του Πακιστάν είναι ίσως ο «καλύτερος βιότοπος λεοπάρδαλης του χιονιού στον κόσμο».

Κατοικούν μόνο ψηλές αλπικές περιοχές των Ιμαλαΐων και ενώ ο βιότοπός τους απλώνεται σε 12 έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, του Μπουτάν, του Νεπάλ, της Ινδίας, του Πακιστάν, της Ρωσίας και της Μογγολίας, οι θεάσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες.

