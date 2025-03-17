Συνεργασία του ΟΑΣΠ με Ιταλούς επιστήμονες για την παρακολούθηση του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου

Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με το INGV, (Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) υπέγραψε ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) στο πλαίσιο της 24ωρης παρακολούθησης του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου καθώς και της εκτίμησης του ηφαιστειακού κινδύνου.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας για την εκτίμηση του ηφαιστειακού κινδύνου, στη διαχείριση και επέκταση των δικτύων παρακολούθησης της ηφαιστειακής δράσης αλλά και στη δυνατότητα επιχειρησιακής συνδρομής του INGV σε περιπτώσεις σεισμικής/ηφαιστειακής κρίσης.

Με βάση το μνημόνιο αυτό, ο ΟΑΣΠ αιτήθηκε τη συνδρομή του INGV στην τοποθέτηση και λειτουργία γεωχημικών οργάνων στη Θήρα και στο νησιωτικό σύμπλεγμα εντός της Καλντέρας, απαραίτητων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της εν εξελίξει σεισμικής/ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Μάλιστα κλιμάκια του ΟΑΣΠ και του INGV θα βρίσκονται στη Θήρα και στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Καλντέρας για ερευνητικές εργασίες από σήμερα έως και την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025.

Το INGV ανταποκρινόμενο στο αίτημα του ΟΑΣΠ, αποστέλλει ομάδα Ιταλών γεωχημικών οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες ερευνητικές εργασίες:

Δειγματοληψία των αερίων στη φουμαρόλη στο έδαφος της Νέας Καμένης και των αερίων που αναβλύζουν στη θάλασσα και των δύο νησίδων Παλαιάς και Νέας Καμένης Ανίχνευση των ροών διοξειδίου του άνθρακος από το έδαφος στη Νέα Καμένη Καταγραφή εδαφικών θερμοκρασιών και συλλογή αερίων εντός του εδάφους στη Νέα Καμένη Μέτρηση της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακος, υδρογόνου και υδροθείου στην ατμόσφαιρα κοντά στις ατμίδες Δειγματοληψία της ιαματικής πηγής στη θάλασσα γύρω από τις δύο νησίδες Παλαιά και Νέα Καμένη και των υπόγειων υδάτων της Θήρας. Πιθανή εγκατάσταση συσκευών συνεχούς μέτρησης θερμοκρασίας και ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε δύο θέσεις δειγματοληψίας υπόγειων υδάτων της Θήρας Όλα τα δείγματα αερίου και ύδατος που συλλέχθηκαν, θα αναλυθούν στο εργαστήριο και τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με προηγούμενα δεδομένα.

Όλες αυτές οι μετρήσεις θα είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον σταθμών συνεχούς παρακολούθησης στις φουμαρόλες της Νέας Καμένης.

Η ομάδα ερευνητών του INGV που έρχεται από το Παλέρμο της Σικελίας αποτελείται:

• Walter D' Alessandro: Έχει εμπειρία τριών δεκαετιών στη γεωχημεία ρευστών που εφαρμόζεται στην παρακολούθηση ηφαιστείων και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των ηφαιστειακών και γεωθερμικών εκπομπών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

• Cinzia Federico: Είναι υπεύθυνη για το τμήμα Γεωχημική επιτήρηση ενεργών ηφαιστείων και ειδική στην υδρογεωχημεία και γεωχημεία θερμικών συστημάτων.

• Fausto Grassa: Το ενδιαφέρον του εστιάζεται κυρίως στη μελέτη της προέλευσης των αερίων και των σχέσεών τους με το γεωδυναμικό καθεστώς, στη γεωχημική παρακολούθηση των ενεργών ηφαιστείων και στη γεωχημεία ισοτόπων ρευστών που συνδέονται με μαγματικά συστήματα.

• Marco Liuzzo: Ειδικευμένος στη γεωχημική μελέτη ενεργών ηφαιστειακών συστημάτων, με εστίαση στον χαρακτηρισμό των αέριων εκπομπών, προκειμένου να αξιολογήσει μαγματοδυναμικές διεργασίες που σχετίζονται με την εκρηκτική δραστηριότητα. Με περισσότερο από δύο δεκαετίες εμπειρίας, έχει διατελέσει συντονιστής δικτύων γεωχημικής παρακολούθησης των ηφαιστείων Αίτνας και Στρόμπολι.

Η ομάδα αυτή από κοινού θα συνεργαστεί με τον εκπρόσωπο του ΟΑΣΠ και επιστημονικό υπεύθυνο του Μνημονίου Συνεργασίας δρ Σπύρο Λαλεχό, Γεωφυσικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Σεισμοτεκτονικής.

