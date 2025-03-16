Χάσκυ περπατούν πάνω στο νερό κάνοντας ανησυχητικές αποκαλύψεις για τους πάγους της Γροιλανδίας

Τον Ιούνιο του 2019, μια εντυπωσιακή φωτογραφία με χάσκυ που φαίνονται να περπατούν πάνω στο νερό στη Γροιλανδία έγινε viral, αποκαλύπτοντας την ανησυχητική πραγματικότητα της ταχείας τήξης των πάγων στην Αρκτική.

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε από τον κλιματολόγο Στέφεν Όλσεν, δείχνει τα σκυλιά να περπατούν σε ρηχό νερό πάνω από θαλάσσιο πάγο στην περιοχή Ινγκλφιλντ Μπρεντινγκ, στη βορειοδυτική Γροιλανδία. Ενώ πολλοί είδαν την εικόνα ως όμορφη, ο Όλσεν τη βρήκε ανησυχητική, καθώς αντιπροσώπευε τις ακραίες συνθήκες τήξης που παρατηρούσε.

Ο Όλσεν και η ομάδα του παρακολουθούσαν τον πάγο κοντά στην πόλη Κουανάακ, μία από τις πιο βόρειες πόλεις του κόσμου, όταν αντιμετώπισαν ασυνήθιστα ζεστές θερμοκρασίες που προκάλεσαν ταχεία τήξη του πάγου — ένα φαινόμενο σπάνιο για τον Ιούνιο. Η τοπική κοινότητα τους είχε προειδοποιήσει ότι ένα τέτοιο γεγονός ήταν απίθανο να επαναληφθεί για έναν αιώνα. Ωστόσο, το 2019, η τήξη ξεκίνησε τον Απρίλιο, εβδομάδες νωρίτερα από το συνηθισμένο, επηρεάζοντας σχεδόν το 95% του πάγου της Γροιλανδίας. Αυτή η πρώιμη τήξη οδηγεί σε μία διαδικασία "ντόμινο", επιταχύνοντας την περαιτέρω τήξη και συντελώντας στη σημαντική απώλεια πάγου.

Το γεγονός ανέδειξε τη συχνότητα των ακραίων θερμοκρασιών στη Γροιλανδία, με το 2019 και το 2012 να καταγράφουν εξαιρετικά ζεστά καλοκαίρια. Η ταχεία τήξη έχει ήδη αρχίσει να διαταράσσει τον τρόπο ζωής των τοπικών κοινοτήτων, καθιστώντας τη μετακίνηση και την έρευνα στον πάγο πιο επικίνδυνες. Καθώς οι επιστήμονες βασίζονται όλο και περισσότερο σε αυτόματα όργανα, η εικόνα των χάσκυ παραμένει μια ισχυρή υπενθύμιση της κλιματικής κρίσης.

Η φωτογραφία του Όλσεν έχει πυροδοτήσει παγκόσμιες συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή, λειτουργώντας ως προειδοποίηση και εργαλείο ευαισθητοποίησης. Ενώ η εικόνα αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί απόδειξη της κλιματικής αλλαγής, αποτυπώνει με ζωντάνια την αυξανόμενη ανάγκη για δράση απέναντι στις περιβαλλοντικές αλλαγές που συντελούνται στην Αρκτική.

