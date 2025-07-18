Πάγος 1,5 εκατ. ετών δίνει στοιχεία για τον πλανήτη και του κλίμα

Ένα πυρήνας πάγου περίπου 1,5 εκατομμυρίων ετών πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου επιστήμονες θα τον λιώσουν ώστε να αποκαλύψουν κρίσιμες πληροφορίες για το κλίμα του πλανήτη. Ο κρυστάλλινος αυτός κύλινδρος, εξορύχτηκε από τα βάθη της Ανταρκτικής και θεωρείται το αρχαιότερο δείγμα πάγου που έχει ανακτηθεί ποτέ στη Γη.

Ο πυρήνας πάγου κόπηκε σε μπλοκ του ενός μέτρου και μεταφέρθηκε από την Ανταρκτική μέσω πλοίου με ειδικό ψυκτικό όχημα, μέχρι το Κέμπριτζ. Τμήματα του έχουν αποσταλεί και σε ερευνητικά κέντρα της Γερμανίας και της Ελβετίας.

Εσωκλείει την περιβαλλοντική ιστορία χιλιάδων ετών και θεωρείται από την επιστημονική κοινότητα ως πιθανό «ορόσημο» για την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής.

Για τις επόμενες επτά εβδομάδες, καθώς ο πυρήνας αυτός θα λιώνεται, θα απελευθερώνονται εγκλωβισμένα σωματίδια από ηφαιστειακή τέφρα, αρχαία σκόνη και ακόμα και μικροσκοπικά φύκια.

Τα ευρήματα αυτά θα επιτρέψουν στους επιστήμονες να αναπαράξουν την ατμοσφαιρική σύνθεση, τις θερμοκρασίες, τους ανέμους και τα επίπεδα της στάθμης των νερών που επικρατούσαν πριν από περισσότερα από ένα εκατομμύριο χρόνια.

Η διαδικασία γίνεται σε ένα από τα ελάχιστα εργαστήρια παγκοσμίως που διαθέτει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για τέτοιες μετρήσεις.

Ο μηχανικός Τζέιμς Βιλ, που συμμετείχε στην εξόρυξη κοντά στη βάση Κονκορντία στην ανατολική Ανταρκτική, περιγράφει τη στιγμή που κρατούσε τον πάγο ως «συγκλονιστική».

Η ερευνητική ομάδα προσδοκά να εντοπίσει στοιχεία από μια εποχή όπου οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να ήταν εξίσου υψηλές ή και υψηλότερες από τις σημερινές.

Μια τέτοια ανακάλυψη θα μπορούσε να φωτίσει το πώς ο πλανήτης μας ανταποκρίνεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

«Το κλίμα της Γης έχει περάσει από αμέτρητες μεταβολές», αναφέρει η Δρ Τόμας, τονίζοντας πως πρέπει να κατανοήσουμε αυτές τις μεταβολές και τα «σημεία καμπής» για να ερμηνεύσουμε το τι έρχεται.

Η βασική διαφορά με το παρελθόν, όπως υπογραμμίζει, είναι ότι σήμερα οι άνθρωποι έχουν προκαλέσει ταχεία άνοδο των εκπομπών ρύπων, τα τελευταία 150 χρόνια — φαινόμενο που οδηγεί σε «αχαρτογράφητα μονοπάτια».

