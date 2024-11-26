Από τον Βορρά στο Νότο και από τον Νότο στον Βορρά, το Όλοι Μαζί Μπορούμε δενδροφυτεύει!

Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2024 έχουμε διπλή δενδροφύτευση, στην Αττική στο Πάνειο Όρος και στη Θεσσαλονίκη στο δάσος του Σέιχ-Σου στην Τριανδρία.

Με στόχο να φυτευτούν 50.000 δέντρα σε όλη την Ελλάδα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να πρασινίσουμε την Ελλάδα από άκρη σ’ άκρη. Μαζί θα συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, φυτεύοντας αναπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα δενδρύλλια για την δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών.

Τα δέντρα αυτά έχουν αγοραστεί με τα έσοδα από την καλοκαιρινή συναυλία αφιερωμένη στον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Σημείο συνάντησης 6ης δενδροφύτευσης στο Πάνειο Όρος : η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Σαρωνίδα

Σημείο συνάντησης 7ης δενδροφύτευσης στη Θεσσαλονίκη: ο τερματικός σταθμός λεωφορείων της Τριανδρίας, στην οδό Ζαΐμη

Και στις δύο δράσεις ξεκινάμε στις 11:00 π.μ.!

Όλοι Μαζί, Μπορούμε να ξεπεράσουμε τον στόχο μας και να πρασινίσουμε την Ελλάδα!

Πηγή: skai.gr

