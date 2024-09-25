Ο Προκόπης Παυλόπουλος στον ΣΚΑΪ για κενά διεθνούς δικαίου για το κλίμα

Tο Διεθνές Δίκαιο δίνει αρνητικές εξετάσεις κι αποδεικνύεται ανεπαρκές στα ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, καθώς πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων που σπάνια εφαρμόζεται.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός κι Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής του ΕΚΠΑ κ. Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή Eco News του ΣΚΑΪ και την Κορίνα Γεωργίου για τα κενά του διεθνούς δικαίου απέναντι στην κλιματική κρίση, την έλλειψη κυρωτικών μηχανισμών αλλά και τα βήματα προς τα εμπρός που έχει επιτύχει η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα.

Όπως τόνισε ο τέως Πρόεδρος, σε αντιδιαστολή με το Διεθνές, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπεριέχει πληθώρα επαρκών διατάξεων από πλευράς κανονιστικού περιεχομένου.

Ωστόσο, οι "μεγάλοι ρυπαντές" εκτός ΕΕ παραμένουν ουσιαστικά αμέτοχοι στην επίλυση λύση του προβλήματος, καθώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν τους επηρεάζει κι ως εκ τούτου δεν τη σέβονται εφόσον δεν τους αφορά.

