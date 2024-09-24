ExxonMobil: Προσφυγή δισεκατομμυρίων από την πολιτεία της Καλιφόρνια

Οι αρχές της πολιτείας Καλιφόρνια στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι προσέφυγαν κατά του πετρελαϊκού ομίλου ExxonMobil για τον ρόλο του στη μόλυνση από πλαστικά, κατηγορώντας τον ότι διεξήγαγε επί δεκαετίες «παραπλανητικές» διαφημιστικές εκστρατείες.

«Επί δεκαετίες η ExxonMobil παραπλανά το κοινό προσπαθώντας να μας πείσει ότι η ανακύκλωση πλαστικού μπορεί να λύσει τόσο το πρόβλημα των απορριμμάτων όσο και τη μόλυνση από πλαστικά, την ώρα που η εταιρεία γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό είναι αδύνατο» δήλωσε ο Ρομπ Μπόντα, γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας.

«Οι ακτές μας, οι ωκεανοί μας, τα ποτάμια μας και οι κόλποι μας είναι γεμάτοι πλαστικά, μια μόλυνση που κοστίζει περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως στις αρχές και τους φορολογούμενους (…) Την ίδια ώρα, μόνο πέρυσι η ExxonMobil είχε κέρδη 36 δισεκ. δολαρίων», πρόσθεσε.

«Τα πλαστικά είναι παντού, στον βυθό των ωκεανών μας, στις πιο ψηλές κορυφές (των βουνών) και στον οργανισμό μας, προκαλώντας μη αναστρέψιμες βλάβες – γνωστές και άγνωστες μέχρι στιγμής - στο περιβάλλον και την υγεία μας», κατήγγειλε ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας.

Στην προσφυγή της, η πολιτεία της Καλιφόρνια ζητά «δισεκατομμύρια δολάρια» από την ExxonMobil προκειμένου η πολιτεία να εφαρμόσει «λύσεις» για την αντιμετώπιση της μόλυνσης των υδάτων και του εδάφους από πλαστικά τα οποία απορρίπτονται στο περιβάλλον, αλλά και για να «επανεκπαιδεύσει» του πολίτες, εξήγησε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πώς παραπλάνησε τους καταναλωτές

Οι προσφυγές κατά μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, αλλά και άλλων εταιρειών που κατηγορούνται για «πράσινο ξέπλυμα» (greenwashing), αυξάνονται παγκοσμίως και στις ΗΠΑ. Στόχος να λογοδοτήσουν καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη, που οφείλεται στη συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, συνδέεται κυρίως με τα ορυκτά καύσιμα.

«Μόνο το 5% των πλαστικών απορριμμάτων ανακυκλώνονται στις ΗΠΑ και το ποσοστό αυτό δεν ξεπέρασε ποτέ το 9%», επεσήμανε ο Μπόντα.

Ωστόσο, η ExxonMobil χρησιμοποιούσε το εικονίδιο που χαρακτηρίζει τα προϊόντα που ανακυκλώνονται, προκειμένου να κάνει τους καταναλωτές να πιστέψουν ότι τα πλαστικά τους απορρίμματα θα ανακυκλωθούν, παρά το γεγονός ότι «η τεχνολογία για να γίνει αυτό δεν υπάρχει ακόμη ή δεν θεωρείται αρκετά επικερδής ώστε να εφαρμόζεται» διευκρίνισε ο γενικός εισαγγελέας.

Επίσης πρόσφατα, συνεχίζει η προσφυγή, η πετρελαϊκή εταιρεία άρχισε να προωθεί τον όρο «προηγμένη ανακύκλωση», για να περιγράψει τη χημική διαδικασία που χρησιμοποιείται για το λιώσιμο του πλαστικού με στόχο τη δημιουργία διάφορων πετροχημικών προϊόντων. Ωστόσο το 92% του πλαστικού που υπόκειται σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιείται για καύσιμα.

Η απάντηση της εταιρίας

«Οι αξιωματούχοι της Καλιφόρνιας γνωρίζουν εδώ και δεκαετίες ότι το σύστημα ανακύκλωσης που εφαρμόζουν είναι αναποτελεσματικό. Απέτυχαν να δράσουν και τώρα επιδιώκουν να επιρρίψουν την ευθύνη σε άλλους», απάντησε η ExxonMobil.

«Αντί να μας σέρνουν στα δικαστήρια, θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας για να λύσουμε το πρόβλημα», επεσήμανε η ExxonMobil. «Το πρώτο στάδιο θα ήταν να αναγνωρίσουν (…) ότι η προηγμένη ανακύκλωση δουλεύει (…) Δίνουμε πραγματικές λύσεις», τόνισε, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχει μετατρέψει περισσότερους από 27.000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων σε επαναχρησιμοποιούμενα υλικά.

Η σημαντικότερη προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της βιομηχανίας του πλαστικού

Η προσφυγή κατατέθηκε στο Σαν Φρανσίσκο περίπου δύο χρόνια μετά την έρευνα που διεξήχθη για τις ευθύνες της πετροχημικής βιομηχανίας στη μόλυνση από πλαστικά στις ΗΠΑ, τη χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση παγκοσμίως σε πλαστικά ανά κάτοικο, η οποία παράγει περίπου το ένα πέμπτο των πλαστικών απορριμμάτων παγκοσμίως.

«Αυτή η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι η σημαντικότερη μέχρι στιγμής κατά της βιομηχανίας του πλαστικού και των επίμονων και συνεχιζόμενων ψευδών της σχετικά με την ανακύκλωση», δήλωσε η Τζούντιθ Ενκ, πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Beyond Plastic, ελπίζοντας ότι θα δημιουργήσει «προηγούμενο» το οποίο «θα ακολουθήσουν και άλλοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

