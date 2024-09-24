Φινλανδία: Ζωολογικός κήπος επιστρέφει στην Κίνα πάντα- Δεν αντέχει το κόστος

Η Φινλανδία θα επιστρέψει τον Νοέμβριο στην Κίνα δύο γιγαντιαία πάντα, οκτώ χρόνια νωρίτερα από ό,τι είχαν συμφωνήσει οι δύο χώρες, επειδή ο ζωολογικός κήπος όπου φιλοξενούνται σήμερα δεν έχει πλέον την οικονομική δυνατότητα να τα φροντίζει, δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του στο πρακτορείο Reuters.

Τα πάντα Λούμι και Πίρι έφτασαν στη Φινλανδία τον Ιανουάριο του 2018, λίγους μήνες μετά την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη χώρα αυτή.

Τότε, Ελσίνκι και Πεκίνο είχαν υπογράψει μια κοινή συμφωνία για την προστασία των ζώων.

Από το 1949, στο πλαίσιο της «διπλωματίας των πάντα» η Κίνα έχει στείλει ζώα σε ξένους ζωολογικούς κήπους, για να ενισχύσει τους εμπορικούς δεσμούς της και να βελτιώσει την εικόνα της στον έξω κόσμο.

Με τη Φινλανδία υπήρχε μια συμφωνία δανεισμού των πάντα για 15 χρόνια, όμως αντί για αυτό, τα ζώα θα τεθούν τώρα σε καραντίνα ενός μηνός προτού να ξεκινήσουν το ταξίδι επιστροφής στην Κίνα, ανέφερε ο Ζωολογικός Κήπος Αχτάρι.

Ο Ζωολογικός Κήπος, που είναι ιδιωτική εταιρεία, επένδυσε περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ στις εγκαταστάσεις όπου φιλοξενούνται τα πάντα. Το ετήσιο κόστος συντήρησής τους έφτανε το 1,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον Ρίστο Σιβόνεν, τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Οι υπεύθυνοι ήλπιζαν ότι τα πάντα θα προσέλκυαν επισκέπτες αλλά αντί για αυτό ανέφεραν πέρυσι ότι συσσώρευσαν χρέη, αφού λόγω της πανδημίας περιορίστηκαν οι μετακινήσεις και τα ταξίδια. Ο υψηλός πληθωρισμός αύξησε επίσης το κόστος και η κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα για κρατική χρηματοδότηση.

Οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των ζώων κράτησαν τρία χρόνια. «Τώρα, φτάσαμε στο σημείο όπου οι Κινέζοι λένε ότι μπορεί να γίνει», είπε ο Σιβόνεν.

Η επιστροφή των πάντα ήταν μια επιχειρηματική απόφαση που έλαβε ο ζωολογικός κήπος, χωρίς την ανάμιξη της κυβέρνησης της Φινλανδίας και δεν αναμένεται να επηρεάσει τις σχέσεις των δύο χωρών, είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Η πρεσβεία της Κίνας στο Ελσίνκι δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

