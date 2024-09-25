Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν σήμερα το πράσινο φως για να μειωθεί το επίπεδο της προστασίας του λύκου, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, καθώς προχώρησαν προς την κατεύθυνση που ζητούσαν οι κτηνοτρόφοι, παρά την αντίδραση περιβαλλοντικών ενώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να περάσει από την «αυστηρή προστασία», στην «απλή προστασία», η οποία θα επέτρεπε να εξοντώνονται ευκολότερα οι λύκοι, όταν κρίνεται πως είναι υπερβολικά πολυάριθμοι σε ορισμένες περιφέρειες.

Η πρόταση αυτή συγκέντρωσε ενισχυμένη πλειοψηφία στις Βρυξέλλες, στη συνεδρίαση των μόνιμων αντιπροσώπων στην Ένωση (Coreper), καθώς την υποστήριξαν 15 κράτη, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Γερμανία, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Η πρόταση αυτή πρέπει τώρα να εγκριθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βέρνης για την προστασία της άγριας ζωής, πριν από ενδεχόμενη τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η γερμανίδα υπουργός Περιβάλλοντος Στέφι Λέμκε, μέλος του κόμματος των Πρασίνων, ξεπέρασε τις επιφυλάξεις της. «Ο πληθυσμός των λύκων έχει τόσο αναπτυχθεί αυτά τα τελευταία χρόνια ώστε αυτή η απόφαση» είναι «απαραίτητη για τους κτηνοτρόφους», δήλωσε.

Ωστόσο το σημερινό πράσινο φως δεν είναι παρά ένας σταθμός: η πρόταση αυτή πρέπει τώρα να εγκριθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βέρνης για την προστασία της άγριας ζωής, πριν από ενδεχόμενη τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ενώ είχε μειωθεί δραματικά το 19ο αιώνα, ο πληθυσμός των λύκων αυξάνεται στους κόλπους της Ένωσης, με περίπου 20.300 άτομα το 2023 σε 23 χώρες.

Οι επιθέσεις λύκων σε κοπάδια κτηνοτρόφων έχουν επίσης αυξηθεί. Το φθινόπωρο του 2023, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είχε η ίδια χάσει το ηλικιωμένο πόνι της, που είχε σκοτωθεί από λύκο στην οικογενειακή ιδιοκτησία της στη βόρεια Γερμανία, ζητούσε να μειωθεί το επίπεδο προστασίας του ζώου.

«Οι αγέλες λύκων σε ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν γίνει πραγματικός κίνδυνος για τα ζώα κτηνοτροφίας και εν δυνάμει για τον άνθρωπο», είχε υποστηρίξει η γερμανίδα αξιωματούχος με αποτέλεσμα να δεχθεί τα πυρά μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Η χαλάρωση των κανόνων είναι μια «πρόταση με πολιτικά κίνητρα, η οποία δεν έχει καμιά επιστημονική βάση», κατηγορεί η Σαμπιάν Λεεμάνς, αρμόδια για τη βιοποικιλότητα στους κόλπους της μη κυβερνητικής οργάνωσης WWF. «Η κύρια διαφορά είναι ότι αυτή η χαλάρωση των κανόνων θα επέτρεπε να κυνηγηθούν οι πληθυσμοί λύκων».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», θέλοντας να αναθεωρήσει το καθεστώς του λύκου, «θέτει επίσης σε κίνδυνο άλλα είδη: έτσι χώρες έχουν ήδη δηλώσει πως θα ζητήσουν τη μείωση της προστασίας της αρκούδας και του λύγκα», προειδοποιούσαν επίσης το Μάρτιο ένδεκα ενώσεις.

Οι υπερασπιστές του περιβάλλοντος ζητούν να εφαρμοσθούν «ήδη υφιστάμενες λύσεις συγκατοίκησης», όπως η προστασία των κοπαδιών με ποιμενικούς σκύλους, φράκτες, καθώς επίσης και τη χρησιμοποίηση εθελοντών για τη φύλαξη των κοπαδιών τη νύχτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

