Χίος: Νυχτερινή μάχη με τη φωτιά

Σε μια νύχτα αγωνίας και αδιάκοπης προσπάθειας, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής Αμανής στη βορειοδυτική Χίο βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πύρινη λαίλαπα που ξέσπασε το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας. Από τις πρώτες στιγμές, η καταστροφική πυρκαγιά κινητοποίησε δεκάδες δυνάμεις, ενώ οι ανησυχίες για την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών μεγάλωσαν τις σκοτεινές ώρες της νύχτας.

Οι οικισμοί της Αμανής, αλλά και του κεφαλοχωριού Βολισσού, εκκενώθηκαν, καθώς οι κάτοικοι προχώρησαν σε προληπτική απομάκρυνση. Εκατοντάδες άνθρωποι – ντόπιοι αλλά και επισκέπτες – βρήκαν προσωρινό καταφύγιο σε σπίτια συγγενών ή όπου αλλού ήταν διαθέσιμη φιλοξενία.

Ζημιές σε δάση, περιουσίες και υποδομές

Η πλήρης εικόνα της καταστροφής θα αποκαλυφθεί με το πρώτο φως της ημέρας, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πληγές όχι μόνο στον δασικό και τον γεωργικό πλούτο της περιοχής, αλλά και σε καμένες αγροικίες, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και εξωκλήσια.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ενισχύονται διαρκώς. Συνολικά συμμετέχουν 88 πυροσβέστες – συμπεριλαμβανομένων 31 της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς – επτά πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπλέον, 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκώς από τη Λέσβο, ενώ τα χαράματα αφίχθησαν από τον Πειραιά 40 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

Ιδιαίτερα σημαντικός αποδείχθηκε ο ρόλος του Λιμενικού Σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά σκάφη – πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο – με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών, πραγματοποίησαν απεγκλωβισμούς στην περιοχή των Λιμνιών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των πολιτών.

Διερεύνηση των αιτίων

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Χίο έχει μεταβεί κλιμάκιο από το Κέντρο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ), το οποίο ήδη ξεκινά τη διερεύνηση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.