NASA: Δείτε live τα πύρινα μέτωπα από δορυφόρους

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη βοήθεια των τοπικών αρχών και εθελοντών. Σε 82 ανέρχονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο στην επικράτεια, από τις οποίες οι 23 παραμένουν σε εξέλιξη, απασχολώντας ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, που δίνουν μάχη για να τις θέσουν υπό έλεγχο.
Δείτε live τα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας από δορυφόρους
- Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει πυρκαγιές πατώντας ΕΔΩ
- Στον χάρτη της zoom earth μπορείτε να δείτε live πού έχει πυρκαγιές πατώντας ΕΔΩ
- Μπορείτε να δείτε live όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα πατώντας ΕΔΩ
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Τετάρτη 13/08— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍#Αττική #Κύθηρα #Βοιωτία #Εύβοια & #Σκύρο
📍#Αργολίδα #Κορινθία #Ηλεία #Λακωνία #Μεσσηνία
📍#Φωκίδα #Αιτωλοακαρνανία #Πρέβεζα #Άρτα
📍#Καβάλα #Θάσο #Ροδόπη #Έβρο #Σαμοθράκη #Λήμνο #Λέσβο… pic.twitter.com/HwAAk5r3AE
82 αγροτοδασικές 🔥 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
🔗 https://t.co/LLWr6wuEFa pic.twitter.com/x7at7dA5VN
Δείτε συγκλονιστικά βίντεο από τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα:
Δέος: Η Ολυμπία Οδός κλειστή, περικυκλωμένη από φλόγες, στο ύψος της ΒΙ.ΠΕ Πατρών
Απόκοσμη εικόνα στον κόμβο ΒΙ.ΠΕ Πατρών της Ολυμπίας Οδού, η οποία έχει κλείσει, και είναι περικυκλωμένη από φλόγες.
Ζωσμένη από φλόγες η Αχαΐα - Μεγάλα μέτωπα γύρω από οικισμούς
Το μέτωπο της φωτιάς από την Κάτω Αχαΐα
Φωτιές στην Αχαΐα: Καμένο σπίτι στην Περιστέρα
Φθορές σε σπίτια και υποδομές έχουν προκαλέσει οι μεγάλες φωτιές που μαίνονται στην περιοχή της Αχαΐας. Μια από τις πληγείσες περιοχές είναι η Περιστέρα, όπου φαίνεται και ένα σπίτι να έχει καεί ολοσχερώς.
Κόλαση πυρός στην Πάτρα - Στις φλόγες η ΒΙΠΕ
Εκτός ελέγχου είναι οι μεγάλες πυρκαγιές -σε τρία μέτωπα- στην περιοχή της Πάτρας. Οι εικόνες από τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών είναι χαρακτηριστικές, με εγκαταστάσεις και εργοστάσια να έχουν τυλιχτεί στις φλόγες.
Η φωτιά στα Λημνιά Χίου
Κόλαση φωτιάς στη Δυτική Αχαΐα - Κραυγή απόγνωσης από κάτοικο που κάηκε το σπίτι της
Απόκοσμες εικόνες από την ανεξέλεγκτη φωτιά στη Δυτική Αχαΐα
Υπό πύρινη «πολιορκία» η Κάτω Αχαΐα - Η πανοραμική εικόνα
