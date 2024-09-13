Μυστηριώδες τρέμουλο προήλθε από τεράστιο τσουνάμι εννέα ημερών

Μια τεράστια κατολίσθηση σε φιόρδ της Γροιλανδίας προκάλεσε ένα κύμα που «ταρακούνησε τη Γη» για εννέα ημέρες, σύμφωνα BBC.

H σεισμική δόνηση τον περασμένο Σεπτέμβριο έγινε αντιληπτή από αισθητήρες σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας τους επιστήμονες να διερευνήσουν από πού προήλθε.

Η κατολίσθηση, μια πλαγιά βράχου που κατέρρευσε παρασέρνοντας μαζί της ένα κομμάτι πάγο, προκάλεσε κύμα 200 μέτρων.

Αυτό το κύμα στη συνέχεια «παγιδεύτηκε» στο φιόρδ και κινούταν μπρος-πίσω για εννέα ημέρες, δημιουργώντας κραδασμούς.

Κατολισθήσεις όπως αυτή, λένε οι επιστήμονες, συμβαίνουν συχνότερα λόγω κλιματικής αλλαγής, καθώς οι παγετώνες που στηρίζουν τα βουνά της Γροιλανδίας λιώνουν.

Στην έρευνα για αυτό το συμβάν, η οποία είναι εν εξελίξει και ό,τι προκύπτει δημοσιεύεται στο περιοδικό Science, συμμετέχει μια διεθνής ομάδα επιστημόνων και το Δανικό Ναυτικό.

Πώς το τσουνάμι συνδέθηκε με το μυστηριώδες τρέμουλο

«Όταν συνάδελφοι εντόπισαν για πρώτη φορά αυτό το σήμα πέρυσι, δεν έμοιαζε με σεισμό. Το ονομάσαμε «άγνωστο σεισμικό αντικείμενο», θυμάται ο Δρ Stephen Hicks από το UCL, ένας από τους εμπλεκόμενους επιστήμονες.

Και προσέθεσε ότι «Εμφανίζεται κάθε 90 δευτερόλεπτα για εννέα ημέρες».

Η ομάδα φιλοπερίεργων επιστημόνων άρχισε να συζητά το μπερδεμένο σήμα σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα συνομιλίας.

«Την ίδια στιγμή, συνάδελφοι από τη Δανία, που κάνουν πολλή επιτόπια έρευνα στη Γροιλανδία, έλαβαν αναφορές για τσουνάμι που συνέβη σε ένα απομακρυσμένο φιόρδ», εξήγησε ο Δρ Hicks.

«Έτσι ενώσαμε τις δυνάμεις μας».

Η ομάδα χρησιμοποίησε τα σεισμικά δεδομένα για να εντοπίσει τη θέση της πηγής του σήματος στο Dickson Fjord στην Ανατολική Γροιλανδία. Στη συνέχεια συγκέντρωσαν άλλες ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων και φωτογραφιών του φιόρδ που τραβήχτηκαν από το ναυτικό της Δανίας λίγο πριν εμφανιστεί το σήμα.

Μια δορυφορική εικόνα έδειξε ένα σύννεφο σκόνης σε μια ρεματιά στο φιόρδ. Η σύγκριση φωτογραφιών πριν και μετά το συμβάν αποκάλυψε ότι ένα βουνό είχε καταρρεύσει και παρέσυρε μέρος ενός παγετώνα στο νερό.

Οι ερευνητές τελικά ανακάλυψαν ότι 25 εκατομμύρια κυβικά μέτρα βράχου - όγκος ισοδύναμος με 25 Empire State Buildings - έπεσαν στο νερό, προκαλώντας ένα «μέγα-τσουνάμι» ύψους 200 μέτρων.

Στις «μετά» φωτογραφίες της τοποθεσίας, είναι ορατό στον παγετώνα ένα σημάδι που άφησε το γιγάντιο κύμα.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Τα τσουνάμι, που προκαλούνται συνήθως από υπόγειους σεισμούς, εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες στον ανοιχτό ωκεανό. Όμως αυτό το κύμα παγιδεύτηκε.

«Αυτή η κατολίσθηση συνέβη περίπου 200 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα από τον ανοιχτό ωκεανό», εξήγησε ο Δρ Hicks.

Η ομάδα δημιούργησε ένα μοντέλο που έδειχνε πώς, αντί να διαλυθεί, έπεφτε μπρος πίσω για εννέα ημέρες.

«Δεν έχουμε δει ποτέ τόσο μεγάλη κίνηση νερού για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε ο Δρ Hicks.

Οι επιστήμονες λένε ότι η κατολίσθηση προκλήθηκε από την αύξηση της θερμοκρασίας στη Γροιλανδία, η οποία έχει λιώσει τον παγετώνα στη βάση του βουνού.

«Αυτός ο παγετώνας στήριζε το βουνό και έγινε τόσο λεπτός που σταμάτησε να το συγκρατεί», είπε ο Δρ Hicks. «Δείχνει πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τώρα αυτές τις περιοχές».

«Βρισκόμαστε μάρτυρες μιας αύξησης των γιγάντιων κατολισθήσεων που προκαλούν τσουνάμι, ιδιαίτερα στη Γροιλανδία», είπε στο BBC News.

«Ενώ το γεγονός του Dickson Fjord από μόνο του δεν επιβεβαιώνει αυτή την τάση, η πρωτοφανής κλίμακα του υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερη έρευνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.