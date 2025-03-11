Μόνο επτά χώρες κατάφεραν να εκπληρώσουν τα πρότυπα ποιότητας του αέρα που έθεσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη, με τους ερευνητές να προειδοποιούν ότι ο πόλεμος κατά της μόλυνσης του αέρα θα γίνει ακόμη πιο δύσκολος εξαιτίας της απόφασης των ΗΠΑ να σταματήσει τη συλλογή δεδομένων μετά από χρόνια συγκέντρωσης στοιχείων παγκοσμίως.

Το Τσαντ και το Μπαγκλαντές ήταν οι πιο μολυσμένες χώρες του κόσμου το 2024, καθώς τα μέσα επίπεδα αιθαλομίχλης ήταν 15 φορές πάνω από τις οδηγίες του ΠΟΥ, σύμφωνα με στοιχεία που συνέταξε η ελβετική εταιρεία παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, IQAir.

Μόνο η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, οι Μπαχάμες, τα Μπαρμπάντος, η Γρενάδα, η Εσθονία και η Ισλανδία κατάφεραν να βρεθούν κάτω από το όριο, σύμφωνα με την IQAir.

Τα σημαντικά κενά στα δεδομένα, ειδικά στην Ασία και την Αφρική, θολώνουν την παγκόσμια εικόνα και πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν βασιστεί σε αισθητήρες ποιότητας αέρα που είναι τοποθετημένοι σε κτίρια πρεσβειών και προξενείων των ΗΠΑ για να παρακολουθούν τα επίπεδα αιθαλομίχλης τους.

Όμως, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τερμάτισε πρόσφατα τη συλλογή αυτών των δεδομένων, επικαλούμενο περικοπές στον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα στοιχεία 17 ετών να αφαιρεθούν την περασμένη εβδομάδα από τον επίσημο ιστότοπο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ, airnow.gov.

Ο ΠΟΥ συνιστά επίπεδα όχι μεγαλύτερα από 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, ένα πρότυπο που πληρούσε μόνο το 17% των πόλεων πέρυσι.

Η Ινδία είναι 12η θέση των πιο μολυσμένων πόλεων, με το Byrnihat, σε ένα βαριά βιομηχανοποιημένο τμήμα της βορειοανατολικής χώρας, στην πρώτη θέση.

Η κλιματική αλλαγή παίζει αυξανόμενο ρόλο στην αύξηση της ρύπανσης, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να προκαλούν πιο έντονες και μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που σάρωσαν τμήματα της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Νότιας Αμερικής.

Η Κρίστα Χάσενκοπφ, διευθύντρια του προγράμματος Clean Air στο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου του Σικάγο, δήλωσε ότι τουλάχιστον 34 χώρες θα χάσουν την πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα ρύπανσης μετά το κλείσιμο του προγράμματος των ΗΠΑ.

Το σχέδιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ βελτίωσε την ποιότητα του αέρα στις πόλεις όπου τοποθετήθηκαν οι οθόνες, ενισχύοντας το προσδόκιμο ζωής και μειώνοντας ακόμη και τα επιδόματα κινδύνου για τους διπλωμάτες των ΗΠΑ, είπε η Χάσενκοπφ.

«Είναι ένα τεράστιο πλήγμα στις προσπάθειες για την ποιότητα του αέρα παγκοσμίως» είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.