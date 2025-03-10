Ανάσα ζωής στην Πεντέλη - Η LAMDA Development συμβάλλει στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος

Στην αποκατάσταση και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και της ασφάλειας στον Δήμο Πεντέλης, ο οποίος επλήγη ιδιαίτερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2024, συμμετέχει ενεργά η LAMDA Development.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της LAMDA Development, σε συνεργασία με τη δημοτική Αρχή, η εταιρεία προχώρησε σε μία σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη μελλοντικών κινδύνων.

Σε μία λιτή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιάκαι της δημάρχου Πεντέλης, Νατάσσας Κοσμοπούλου, η ChiefMarketing & Communications Officer της LAMDA Development, Σίσσυ Ηλιοπούλου, παρέδωσε την προσφορά της εταιρείας στον Δήμο Πεντέλης, με στόχο αυτή να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την ανάκαμψή του.

Συγκεκριμένα, η στήριξη της LAMDA Development προς τον Δήμο Πεντέλης περιλαμβάνει:

Ένα νέο προστατευτικό κιγκλίδωμα 280 μέτρων , το οποίο έχει τοποθετηθεί κατά μήκος του ρέματος Παναγούλη. Αυτή η προσθήκη ενισχύει την ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, καθώς το κιγκλίδωμα προστατεύει από τον κίνδυνο πτώσης σε ένα ιδιαίτερα απόκρημνο σημείο, όπου, μέχρι πρότινος, η πυκνή βλάστηση αποτελούσε ένα φυσικό μέτρο προστασίας.

, το οποίο έχει τοποθετηθεί κατά μήκος του ρέματος Παναγούλη. Αυτή η προσθήκη ενισχύει την ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, καθώς το κιγκλίδωμα προστατεύει από τον κίνδυνο πτώσης σε ένα ιδιαίτερα απόκρημνο σημείο, όπου, μέχρι πρότινος, η πυκνή βλάστηση αποτελούσε ένα φυσικό μέτρο προστασίας. Δέκα οκτώ νέα κλιματιστικά στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Πεντέλης , με στόχο την αναβάθμιση του κλιματισμού για την αδιάλειπτη εκπαιδευτική διαδικασία, εξασφαλίζοντας ένα άνετο και πιο ποιοτικό περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

, με στόχο την αναβάθμιση του κλιματισμού για την αδιάλειπτη εκπαιδευτική διαδικασία, εξασφαλίζοντας ένα άνετο και πιο ποιοτικό περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αναδάσωση 27 στρεμμάτων, τόσο στην πλαγιά του ρέματος Παναγούλη όσο και στο αλσύλλιο Αγ. Νικολάου δίπλα από το Κρυστάλλειο Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης. Μία πρωτοβουλία που μεταμορφώνει το τοπίο, με στόχο την αποκατάσταση της χλωρίδας και την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και της δημιουργίας μίας αντιπυρικής ζώνης στην περιοχή, μέσω της επιλογής ειδών δένδρων που ενισχύουν την προστασία από πυρκαγιές.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη δενδροφύτευση στο αλσύλλιο του Αγ. Νικολάου, στην οποία συμμετείχαν μαθητές του Κρυστάλλειου Δημοτικού Σχολείου, επιβεβαιώνοντας την αίσθηση της συλλογικής ευθύνης και της ενεργούς δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η προσφορά της LAMDA Development στον Δήμο Πεντέλης αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της εταιρείας να υλοποιεί έργα και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, και την ελληνική κοινωνία εν γένει.

