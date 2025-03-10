Όλοι Μαζί Μπορούμε: Τριπλή δενδροφύτευση - 16 Μαρτίου

Την Κυριακή 16 Μαρτίου, δενδροφυτεύουμε σε τρεις τοποθεσίες: στη Βαρυμπόμπη, στη Γλυφάδα και στον Πύργο Ηλείας.

Όλοι μαζί, θα συμβάλουμε στη δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών, έχοντας ως στόχο να επαναφέρουμε το πράσινο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν αγοράστηκαν με τα έσοδα από τη συναυλία – αφιέρωμα στον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου που πραγματοποιήθηκαν στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία της Πάρνηθας, το δασαρχείο Πύργου και τους δήμους Αχαρνών, Γλυφάδας και Πύργου Ηλείας.

Σημείο συνάντησης στη Βαρυμπόμπη: στη διασταύρωση των οδών Ορφέως και Δαβάκη.

Σημείο συνάντησης στη Γλυφάδα: στην περιοχή Πατητήρι, στο τέρμα της οδού Κυρίλλου – Μεθοδίου.

Σημείο συνάντησης στον Πύργο Ηλείας: στην περιοχή Χανάκια, στη Γέφυρα Μυρτιάς.

Και οι τρεις δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ.

Πηγή: skai.gr

