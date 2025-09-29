Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου απέρριψε με πλειοψηφία τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την καύση απορριμμάτων, η οποία προωθείται μέσω σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τα μέσα Οκτωβρίου.

Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει τις συνέπειες που θα έχει στο περιβάλλον η λειτουργία έξι εργοστασίων καύσης απορριμμάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Χαλανδρίου, Σίμο Ρούσσο, πρόκειται για "μια επιλογή που αντιστρέφει τον τρόπο με τον οποίο όλη η Ευρώπη και όλοι οι επιστήμονες πιστεύουν ότι πρέπει να διαχειριζόμαστε το ζήτημα των σκουπιδιών".

Ο κ. Ρούσσος επεσήμανε πως η καύση βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την πολιτική της ανακύκλωσης, της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και της διαλογής στην πηγή, αλλά και με όλες τις εναλλακτικές μορφές αξιοποίησης που θα έπρεπε να προηγούνται της καύσης.

Τόνισε τέλος ότι η επιλογή της καύσης απαιτεί μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις για την κατασκευή εργοστασίων, γεγονός που θα επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον, τους δήμους και τους πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

