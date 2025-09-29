Η ευρωπαϊκή ποιότητα ζωής απειλείται σοβαρά από την περιβαλλοντική υποβάθμιση, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, με τους αξιωματούχους της ΕΕ να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου απέναντι σε πιέσεις για χαλάρωση των «πράσινων» κανόνων.

Όπως σημειώνει ο Guardian, η Ευρώπη έχει σημειώσει «σημαντική πρόοδο» στη μείωση των εκπομπών που θερμαίνουν τον πλανήτη, ωστόσο η κατάρρευση οικοσυστημάτων, η απώλεια άγριας ζωής και η κλιματική κρίση απειλούν θεμέλια της οικονομίας και της καθημερινότητας.

Η έβδομη έκδοση της έκθεσης, που δημοσιεύεται ανά πενταετία από το 1995, καταγράφει:

Το 80% των προστατευόμενων οικοτόπων βρίσκεται σε κακή κατάσταση λόγω μη βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής.

Η «δεξαμενή άνθρακα» της ΕΕ (δάση) μειώθηκε κατά 30% την τελευταία δεκαετία εξαιτίας υλοτομίας, πυρκαγιών και παρασίτων.

Οι εκπομπές από μεταφορές και τρόφιμα παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες από το 2005.

Τα κράτη-μέλη δεν έχουν προσαρμοστεί με τον απαιτούμενο ρυθμό στην αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ένας στους τρεις Ευρωπαίους ήδη πλήττεται από υδατικό στρες, με τις πιέσεις να αυξάνονται όσο επιδεινώνεται η κλιματική αλλαγή.

«Δυσκολευόμαστε να πετύχουμε τους στόχους του 2030 σε πολλούς τομείς. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την ευημερία, την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων», τόνισε η εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού, Λένα Ύλα-Μόνονεν.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο όπου ακροδεξιά κόμματα που αμφισβητούν την κλιματική επιστήμη ενισχύονται, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ πιέζουν την ΕΕ να αγοράσει ορυκτά καύσιμα και να χαλαρώσει πρότυπα ρύπανσης.

Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ για το περιβάλλον, Τερέσα Ριβέρα, Γέσικα Ρόσβαλ και Βόπκε Χούκστρα, αξιοποίησαν τα ευρήματα για να ζητήσουν συνέχιση της κλιματικής δράσης:

«Το κόστος της αδράνειας είναι τεράστιο. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί άμεση απειλή για την ανταγωνιστικότητά μας», είπε ο Χούκστρα.

«Η αναβολή των στόχων θα αυξήσει το κόστος, θα διευρύνει τις ανισότητες και θα αποδυναμώσει την ανθεκτικότητά μας», προειδοποίησε η Ριβέρα.

Η έκθεση, η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη, δείχνει ότι μόλις 2 από τους 22 στόχους του 2030 είναι «σε καλό δρόμο», ενώ οι περισσότεροι είτε καθυστερούν είτε βρίσκονται εκτός πορείας. Ειδικά στο πεδίο της βιοποικιλότητας, η ΕΕ απέτυχε να πετύχει τον στόχο ανακοπής της απώλειας μέχρι το 2020, με κανέναν σχετικό δείκτη να μην κινείται προς τον στόχο του 2030.

Αν και υπήρξε πρόοδος στην ποιότητα του αέρα – με τους πρόωρους θανάτους από αιωρούμενα σωματίδια να έχουν σχεδόν μειωθεί στο μισό από το 2005 – η συνολική εικόνα θεωρείται «ιδιαίτερα ανησυχητική».

«Σώζουμε ανθρώπινες ζωές χάρη σε αυτές τις δράσεις. Είναι ξεκάθαρη απόδειξη ότι πρέπει να συνεχίσουμε», τόνισε η Ύλα-Μόνονεν.

Πηγή: skai.gr

