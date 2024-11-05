Μεγάλη φωτιά σε προστατευόμενο δάσος στη Στροφυλία

Συναγερμός έχει σημάνει στη Στροφυλιά όπου και έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά απειλώντας το προστατευόμενο δάσος.

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και γίνεται τεράστια προσπάθεια για να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η εικόνα στη φωτιά βελτιώθηκε αισθητά μισή ώρα πριν τα μεσάνυκτα της Τρίτης με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν καταφέρει να απομακρύνουν τη φωτιά από το δάσος.

