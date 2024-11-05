ΗΠΑ: Κλωνοποιημένο κουνάβι γέννησε δύο υγιέστατα μικρά

Kλωνοποιημένo κουνάβι- είδος προς εξαφάνιση, γέννησε δύο υγιή μικρά σε Ζωολογικό Κήπο στη Βιρτζίνια.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην όλη διαδικασία διάσωσης του είδους των μαυροπόδαρων κουναβιών θα μπορούσε να συμβάλλει στη διάσωση κι άλλων ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Τα δύο κουνάβια γεννήθηκαν τον Ιούνιο από μια κλωνοποιημένη μητέρα.

Η Υπηρεσία Ψαριών και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη γέννηση αυτή, ένα συναρπαστικό ερευνητικό επίτευγμα που άνοιξε νέους δρόμους στις προσπάθειες διατήρησης των ειδών.

Οπως αναφέρει η Washigton Post, η κλωνοποιημένη μητέρα κουνάβι, η Antonia, γέννησε μετά από ζευγάρωμα με ένα αρσενικό κουνάβι που ονομάζεται Urchin, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία άγριας ζωής την περασμένη εβδομάδα.

Η Antonia γεννήθηκε πέρυσι έχοντας δημιουργηθεί από διατηρημένο γενετικό υλικό της Willa, ενός θηλυκού κουναβιού που πέθανε το 1988 χωρίς απογόνους.

Η κλωνοποίηση παρείχε την ευκαιρία να φέρει τα γονίδια ενός όγδοου «ιδρυτή» στον υπάρχοντα πληθυσμό κουναβιών, σύμφωνα με το Revive & Restore, έναν από τους πολλούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρότζεκτ.

Η Antonia περιγράφεται ως το πρώτο κλωνοποιημένο κουνάβι που αποκατέστησε τη χαμένη γενετική παραλλαγή στο είδος του.

Ένα από τα μωρά της πέθανε μα τα άλλα δύο, ένα θηλυκό η Sibert κι ένα αρσενικό ο Red Could, επέζησαν.

«Τα πάνε καλά», είπε το Revive & Restore.

Η γέννησή τους αντιπροσώπευε «ένα κρίσιμο βήμα προς τα εμπρός» στην αξιοποίηση της διαδικασίας κλωνοποίησης για την παραγωγή μεγαλύτερης γενετικής ποικιλότητας στη διατήρηση, ανέφερε η υπηρεσία άγριας ζωής.

Πηγή: skai.gr

