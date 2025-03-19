Νέα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της ανακύκλωσης με κεντρικό μήνυμα: «Μάθε να το κάνεις σωστά» υλοποιούν η Περιφέρεια Αττικής με τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim.

Η καμπάνια η οποία είχε ξεκινήσει ημέρες πριν είχε προκαλέσει ερωτήματα του κοινού για το τι αφορά, με αποκορύφωση το βίντεο του κ. Χαρδαλιά αγκαλιά με τη σύζυγό του, που προκάλεσε πολλές και ποικίλες αντιδράσεις.

Σήμερα δόθηκαν οι απαντήσεις με το νέο βίντεο που ανάρτησε, στο οποίο μαζί με τη σύζυγό του Γιώτα, χωρίς υπονοούμενα αποκαλύπτουν ότι αναφέρονται στην καμπάνια για την ανακύκλωση.

Δείτε το βίντεο:

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε επισήμως σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκο Χαρδαλιά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ κ. Δημήτρη Χανή.

Μέσω της καμπάνιας, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την αξία της σωστής ανακύκλωσης με σκοπό την ανάδειξη του οφέλους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, όταν τα απορρίμματα ανακυκλώνονται με ορθό και υπεύθυνο τρόπο.

Η καμπάνια «ΜΑΘΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΣΩΣΤΑ» έρχεται με γλώσσα απλή και παιχνιδιάρικη να κινητοποιήσει το κοινό σε μικρές καθημερινές πράξεις με μεγάλο όμως αντίκτυπο για τη ζωή όλων μας και για το περιβάλλον, προκειμένου αφενός να εδραιωθεί μια νέα εθνική κουλτούρα ανακύκλωσης στις σωστές βάσεις και αφετέρου να βελτιωθούν οι επιδόσεις της χώρας στην ανακύκλωση στην ΕΕ.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε σχετικά: «Η προστασία του περιβάλλοντος είναι αποδεδειγμένα προτεραιότητα και απόλυτο στοίχημα για την Περιφέρεια. Υπό αυτό το πρίσμα επιζητούμε ξεκάθαρα σχέδια που να δημιουργούν αξία για τους πολίτες. Και σε τέτοια σχέδια η Περιφέρεια και θα πρωταγωνιστεί και θα είναι αρωγός. Νομίζω πως η συνέργεια αυτή είναι ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις μεγάλες εταιρείες για τον τρόπο που μπορούν να χειριστούν τα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Και αποδεικνύει ότι όπου υπάρχει η συγκροτημένη συνεργασία των ιδιωτών φορέων και της Δημόσιας Διοίκησης, τότε ο πολίτης βγαίνει πάντα κερδισμένος ».

Στη σημασία της ανακύκλωσης για την αειφορία και τη βιωσιμότητα, επικεντρώθηκε στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, κ. Δημήτρης Χανής, ο οποίος σημείωσε: «Στη γεμάτη περιβαλλοντικούς κινδύνους εποχή μας η ανακύκλωση παρέχει ανυπολόγιστα οφέλη, καθώς συμβάλλει αποφασιστικά στον περιορισμό της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από ρυπογόνους και μολυσματικούς παράγοντες, στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Στόχος μας μέσα από την καμπάνια αυτή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής είναι να γυρίσουμε σελίδα στην ανακύκλωση, να ενημερώσουμε και να ενθαρρύνουμε τις ορθές πρακτικές ανακύκλωσης, καθώς η ανακύκλωση αποτελεί όρο ζωής για όλους μας και έχει εφαρμογή παντού – επιχειρήσεις, νοικοκυριά, δημόσιους χώρους. Έτσι, Πολιτεία, επιχειρείν και κοινωνία μπορούμε μαζί να κάνουμε μια επανεκκίνηση στον τρόπο που διαχειριζόμαστε και ανακυκλώνουμε τα απορρίμματα, δίνοντας σε κάθε υλικό μια δεύτερη ζωή».

Η ενέργεια διαρθρώνεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την ενημέρωση και την εκπαίδευση, με κεντρικό σκεπτικό ότι η υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης και η ενσωμάτωσή τους στην καθημερινότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου πλανήτη ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο της εξοικείωσης με τις ορθές πρακτικές ανακύκλωσης, αναπτύσσεται η εφαρμογή (app) immerge, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) και της εταιρείας τεχνοβλαστού του τελευταίου με τίτλο CogniSensus. Το immerge - διαθέσιμο για iOS και Android - χρησιμοποιεί την Εκτεταμένη Πραγματικότητα (XR) για να ζωντανέψει κάθε είδους πληροφορία και περιεχόμενο, γύρω από την Ανακύκλωση. Με συνεχή προσθήκη νέου περιεχομένου, το immerge προσφέρει επικαιροποιημένο και πλούσιο υλικό, ενώ ο AI-driven σαρωτής του αναγνωρίζει καθημερινά αντικείμενα και βελτιώνει τη συνολική εμπειρία εκμάθησης.

Επισκεφτείτε τη σελίδα tokanoumesosta για περισσότερες λεπρομέρειες.

