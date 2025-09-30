Κοζάνη: Τα σπάνια πουλιά της λίμνης Πολυφύτου μέσα από τον φωτογραφικό φακό του Δημήτρη Βαβλιάρα

Η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου στα Σέρβια Κοζάνης έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους για ενδημικά και μεταναστευτικά πουλιά στη χώρα. Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες, έχουν καταγραφεί 132 διαφορετικά είδη, μεταξύ των οποίων αποικίες αργυροπελεκάνων, μαυροπελαργών, ερωδιών, καθώς και μεγάλοι πληθυσμοί λευκοτσικνιάδων και νυκτοκοράκων. Στην περιοχή συναντώνται επίσης αρπακτικά, όπως το χρυσογέρακο, ο πετρίτης, η αετογερακίνα, ο μπούφος, αλλά και σπάνια ζευγάρια φιδαετών και βασιλαετών.

Αυτόν τον σημαντικό φυσικό πλούτο κατέγραψε με τον φωτογραφικό του φακό ο Δημήτρης Βαβλιάρας, πολυβραβευμένος σε διεθνείς διαγωνισμούς. Ορισμένες από τις φωτογραφίες του έχουν διακριθεί παγκοσμίως και έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα φωτογραφικά περιοδικά.

Όπως ανέφερε ο ίδιος κατά την εκδήλωση που διοργάνωσε η Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Κοζάνης στην Κοβεντάρειο Βιβλιοθήκη Κοζάνης, ξεκίνησε να φωτογραφίζει τα πουλιά της λίμνης το 2019. Η καταγραφή διήρκεσε περίπου 5,5 χρόνια, με στόχο την αποτύπωση του ορνιθολογικού πλούτου της περιοχής σε κάθε λεπτομέρεια.

Ο Δημήτρης Βαβλιάρας σημειώνει ότι η παρακολούθηση και φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη του ιδιαίτερου τοπίου της λίμνης ανά εποχή και στην καταγραφή των ειδών και του αριθμού των πουλιών που βρίσκουν καταφύγιο στα νερά της, τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα με την εποχή.

Οι φωτογραφίες του ξεχωρίζουν τόσο για την εικαστική τους αρτιότητα όσο και για την επιστημονική τους αξία. Μπορούν να αξιοποιηθούν από ειδικούς επιστήμονες για τη μελέτη σπάνιων αρπακτικών ή άλλων πουλιών που διαβιούν στις όχθες της λίμνης. Όπως επισημαίνει, η διττή αυτή προσέγγιση ήταν βασική επιλογή του, ώστε το υλικό να αποτελέσει στο μέλλον πολύτιμο τεκμήριο και πληροφοριακό στοιχείο για επισκέπτες και ερευνητές.

Στο πλαίσιο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ένα σύντομο βίντεο διάρκειας 8 λεπτών με σκηνές από την ορνιθοπανίδα της λίμνης παρουσιάζεται ήδη στους μαθητές δημοτικών σχολείων της περιοχής.

Σχετικά με το κίνητρο για την έναρξη του πρότζεκτ, ο Δημήτρης Βαβλιάρας αναφέρει ότι η λίμνη και το φυσικό της περιβάλλον αποτελούν κομμάτι της παιδικής του ηλικίας και της προσωπικής του ιστορίας. Τόνισε πως το έργο του, που περιλαμβάνει περισσότερες από 3.000 φωτογραφίες, υλοποιήθηκε χωρίς εξωτερική οικονομική υποστήριξη και με αποκλειστική κάλυψη των εξόδων από τον ίδιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δημήτρης Βαβλιάρας έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό 35 INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS τα έτη 2019, 2023, 2024 και 2025. Επιπλέον, φωτογραφίες του έχουν διακριθεί ανάμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο, ενώ έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικές συλλογικές και ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

