Η 21η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα του Δικτύου Natura 2000- του μεγαλύτερου δικτύου προστατευόμενων περιοχών παγκοσμίως και θεμελίου της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης. Το δίκτυο δημιουργήθηκε το 1992 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί μέχρι σήμερα ασπίδα για τα πολύτιμα και απειλούμενα είδη και οικοσυστήματα της Ευρώπης, απέναντι σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια οικοτόπων και οι επιζήμιες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η Ελλάδα, χάρη στη μοναδική γεωγραφική της θέση και την ποικιλομορφία του φυσικού της τοπίου, φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό πλούτο βιοποικιλότητας, με χιλιάδες είδη φυτών και ζώων- πολλά εκ των οποίων είναι ενδημικά, δηλαδή δεν απαντώνται πουθενά αλλού στον πλανήτη.

Με περισσότερο από το 27% της χερσαίας και το 19% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας να εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000, η Ελλάδα διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Συνολικά 446 περιοχές που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Θράκη έως την Κρήτη και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο, αποτελούν το ελληνικό τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000, του μεγαλύτερου δικτύου προστατευόμενων περιοχών του κόσμου.

Οι περιοχές Natura 2000 στον Ελλαδικό χώρο

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 50743 (ΦΕΚ 4432Β/15-12-2017), οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου στην Ελλάδα ανέρχονται σε 446, οι οποίες καλύπτουν επιφάνεια 58.773,25 τ.χλμ.

Εξ΄αυτών, οι χερσαίες περιοχές καλύπτουν ποσοστό 27,44% της χώρας, ενώ οι υπόλοιπες είναι θαλάσσιες.

Οι προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας διακρίνονται σε:

- 239 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)

- 181 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), και

- 26 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας/Ζώνες Ειδικής Προστασίας ΖΕΠ

Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas - SPA)

Οι SPA είναι εκτεταμένες περιοχές που έχουν οριστεί με σκοπό τη διασφάλιση της επιβίωσης και της αναπαραγωγής ειδών ορνιθοπανίδας - μεταναστευτικών και μη - και των βιοτόπων τους στον ευρωπαϊκό χώρο.

ΤΚΣ - Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (Sites of Community Importance - SCI)

Περιοχές που έχουν αξιολογηθεί από το κάθε κράτος μέλος για τη σημασία τους σχετικά με τη διατήρηση των ζωϊκών και φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Με τη θεσμοθέτηση του εθνικού καταλόγου των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου "Natura 2000", οι περιοχές ΤΚΣ κηρύχθηκαν ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» (ΕΖΔ) (Special Areas of Conservation - SAC).

Οι δράσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ, όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του, εργάζεται καθημερινά για τη βελτίωση της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει υλοποιηθεί από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, μεταξύ άλλων, το έργο της σύνταξης του Κόκκινου Καταλόγου των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας, που αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης χιλιάδων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Το έργο αυτό αποτελεί τη βάση για στοχευμένες δράσεις προστασίας και πολιτικές αποφάσεις, όντας άρρηκτα συνδεδεμένο με τις υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 και της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής στρατηγικής.

Συμμετέχοντας στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Natura 2000, ο Οργανισμός διοργανώνει 15 εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλη τη χώρα- από την Πάρνηθα και τον Κορινθιακό Κόλπο έως τις Πρέσπες, την Οίτη και τη Ζάκυνθο. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν ξεναγήσεις σε προστατευόμενες περιοχές, επισκέψεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, δράση καταγραφής βιοποικιλότητας (bioblitz), παράκτιους καθαρισμούς κ.α..

Επιπλέον, σήμερα, 21 Μαΐου, η είσοδος στο Φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ως συμβολική πράξη συμμετοχής στον εορτασμό της ημέρας.

