Καπνός από τις δασικές πυρκαγιές του Καναδά έφτασε πάνω από την Ελλάδα

Πάνω από την Ελλάδα έφτασε ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές του Καναδά που μαίνονται στην επαρχία Μανιτόμπα.

Στρώματα καπνού των μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται στην επαρχία Μανιτόμπα του Καναδά από τις αρχές Μαΐου, παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην ανώτερη ατμόσφαιρα πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο - και πάνω από την Ελλάδα.

Στις 19 Μαΐου, στις 2:00 το πρωί, στρωματώσεις καπνού καταγράφηκαν σε ύψος 10 χιλιομέτρων πάνω από το Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΓΑΙΑ) στο νησί των Αντικυθήρων. Λίγες ώρες αργότερα, στις 12:00, εντοπίστηκαν ξανά σε ύψη 9 και 13 χιλιομέτρων πάνω από τη Θεσσαλονίκη, από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

«Οι πυρκαγιές στη Μανιτόμπα έχουν καταστρέψει τεράστιες δασικές εκτάσεις, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες καπνού. Σε αυτά τα ύψη, ο καπνός μπορεί να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα σε λίγες ημέρες!

Αν και βρίσκεται πολύ ψηλά για να επηρεάσει άμεσα την υγεία μας, ο καπνός αλληλεπιδρά με την ηλιακή ακτινοβολία, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει το κλίμα του πλανήτη», αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Σε εικόνες που επισυνάπτονται αποτυπώνονται (εικόνα 1) οι στρωματώσεις καπνού (μέσα στα κόκκινα πλαίσια), όπως καταγράφηκαν από τους σταθμούς lidar του παρατηρητηρίου ΠΓΑΙΑ στα Αντικύθηρα και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη.

Ακόμη, στις εικόνες 2 και 3 παρουσιάζονται οι οπισθοτροχιές μεταφοράς (backtrajectories) του καπνού και η πιθανή πηγή προέλευσής του, όπως υπολογίστηκαν με το μοντέλο FLEXPART της ομάδας NOA - ReACT. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επιβεβαιώνουν ότι ο καπνός προέρχεται από τη Βόρεια Αμερική, και συγκεκριμένα από την περιοχή των μεγάλων πυρκαγιών στον Καναδά.

