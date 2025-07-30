Περισσότερο από το ήμισυ (52%) των εδαφών στην Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου επηρεάζονταν από ξηρασία στις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανάλυση του AFP των τελευταίων δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας (EDO).

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί για την περίοδο από την 1η έως τις 10 Ιουλίου από το 2012, όταν άρχισαν να διατηρούνται αρχεία, 21 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της περιόδου 2012-2024.

Ωστόσο, το επίπεδο ξηρασίας έχει μειωθεί ελαφρώς σε σύγκριση με το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, όταν καταγράφηκε το απόλυτο ρεκόρ με το 55,5% των ακτών της Ευρώπης και της Μεσογείου να έχουν επηρεαστεί.

Ο δείκτης ξηρασίας του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Κοπέρνικος, που βασίζεται σε δορυφορικές παρατηρήσεις, συνδυάζει τρεις παραμέτρους: βροχόπτωση, υγρασία εδάφους και κατάσταση βλάστησης. Αναλύεται σε τρία επίπεδα ξηρασίας (παρακολούθηση, προειδοποίηση, συναγερμός).

Οι χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα

Η ανατολική Ευρώπη είναι η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο.

Στο Κόσοβο, τη Σερβία και τη Βουλγαρία σχεδόν το 100% των εδαφών έχει πληγεί από ξηρασία και περισσότερο από το ένα τρίτο βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Οι διακοπές νερού επηρέασαν περισσότερους από 156.000 ανθρώπους στη Βουλγαρία στα μέσα Ιουλίου, καθώς αυτός τα αποθέματα νερού γίνονται ολοένα και πιο σπάνια κάθε χρόνο.

Στην Ουγγαρία, σχεδόν η μισή χώρα ήταν σε κατάσταση συναγερμού στις αρχές Ιουλίου (47%), μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα τέλη Ιουνίου (21%).

Στη δυτική Ευρώπη κατάσταση είναι μικτή. Στη Βρετανία το 18% των εδαφών βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, αύξηση άνω των 6 μονάδων από τα τέλη Ιουνίου. Η Γαλλία επηρεάζεται επίσης, με το 12% της επικράτειάς της να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, κυρίως το δυτικό τμήμα της χώρας. Συνολικά τα δύο τρίτα των γαλλικών εδαφών επηρεάζονται από την ξηρασία.

Αντίθετα, η Ισπανία και η Πορτογαλία παραμένουν σχετικά ανεπηρέαστες, με πολύ χαμηλά ποσοστά ξηρασίας (6% και 1% αντίστοιχα).

Η ξηρασία είναι επίσης σοβαρή και στην ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα στην Αρμενία (95%).

Στην Τουρκία (77%) η κατάσταση, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, έχει προκαλέσει εκατοντάδες πυρκαγιές.

Η μισή Συρία πλήττεται επίσης από ξηρασία - που απειλεί τη συγκομιδή σιταριού και εκθέτει φέτος σε κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας περισσότερους από 16 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

