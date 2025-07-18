Η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνθήκες και ακραίας ζέστης στην Τουρκία, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς - οδήγησαν μία ειδυλλιακή λίμνη στο Μαντρίν (Mardin) να στρέψει εντελώς.

Η θέα της αποξηραμένης λίμνης κοντά στο χωριό Κοτζακέντ στη νότια Τουρκία είναι αποκαρδιωτική.

Το έδαφος στον βυθό έχει «σκάσει» και είναι γεμάτο νεκρά ψάρια και οι κάτοικοι φοβούνται μια ολοκληρωτική οικολογική καταστροφή.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφίες από Profimedia

Πηγή: skai.gr

