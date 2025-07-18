Η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνθήκες και ακραίας ζέστης στην Τουρκία, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς - οδήγησαν μία ειδυλλιακή λίμνη στο Μαντρίν (Mardin) να στρέψει εντελώς.
Η θέα της αποξηραμένης λίμνης κοντά στο χωριό Κοτζακέντ στη νότια Τουρκία είναι αποκαρδιωτική.
Το έδαφος στον βυθό έχει «σκάσει» και είναι γεμάτο νεκρά ψάρια και οι κάτοικοι φοβούνται μια ολοκληρωτική οικολογική καταστροφή.
Δείτε φωτογραφίες:
Φωτογραφίες από Profimedia
Πηγή: skai.gr
- Τα νησιά της Χαβάης κινδυνεύουν από τους πυραύλους του Iλον Μασκ- Συντρίμμια θα πέφτουν σε πάρκο της UΝΕSCO- Δείτε Χάρτες
- Ο Επίτροπος Τζιτζικώστας φιλοξενεί διαλόγους σχετικά με τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές
- Πιο νωρίς από ποτέ τα πρώτα χελωνάκια Καρέττα στις ελληνικές θάλασσες - Πώς θα τα βοηθήσουμε
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.