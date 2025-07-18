Λογαριασμός
Στέρεψε λίμνη στην Τουρκία λόγω της ξηρασίας και της ακραίας ζέστης – Αποκαλυπτικές εικόνες 

 Η θέα της αποξηραμένης λίμνης κοντά στο χωριό Κοτζακέντ, με τα εκατοντάδες νεκρά ψάρια, είναι αποκαρδιωτική  

καυσωνας

Η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνθήκες και ακραίας ζέστης στην Τουρκία, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς - οδήγησαν μία ειδυλλιακή λίμνη στο Μαντρίν (Mardin) να στρέψει εντελώς. 

Η θέα της αποξηραμένης λίμνης κοντά στο χωριό Κοτζακέντ στη νότια Τουρκία είναι αποκαρδιωτική.

Το έδαφος στον βυθό έχει «σκάσει» και είναι γεμάτο νεκρά ψάρια και οι κάτοικοι φοβούνται μια ολοκληρωτική οικολογική καταστροφή.

λιμνη τουρκια

Δείτε φωτογραφίες: 

λιμνη τουρκια

λιμνη τουρκια

λιμνη τουρκια

Φωτογραφίες από Profimedia

