Κλίμα: Με ιστορικά υψηλό ρυθμό αναμένεται να αυξηθεί η παγκόσμια θερμοκρασία την επόμενη 5ετία

Η μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη αναμένεται να είναι υψηλότερη από τον 1,5° Κελσίου την περίοδο 2025-2029, προβλέπει σήμερα, με βεβαιότητα που φθάνει το 70%, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Ο πλανήτης αναμένεται κατά συνέπεια να παραμείνει σε ιστορικά επίπεδα αύξησης της θερμοκρασίας, έπειτα από τα δύο θερμότερα χρόνια που καταγράφτηκαν ποτέ (2023 και 2024), σύμφωνα με ετήσια έκθεση για το κλίμα που καταρτίστηκε από τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) με βάση τις προβλέψεις δέκα κέντρων και δημοσιοποιήθηκε από τον ΠΜΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

