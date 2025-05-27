Περισσότερες από εκατό εταιρείες - ανάμεσά τους η Ikea, η Unilever και η Leroy Merlin - ζήτησαν από την ΕΕ να μειώσει ως το 2040 κατά 90% τις εκπομπές άνθρακα που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έναν στόχο που έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν έχουν υιοθετήσει οι 27 χώρες μέλη.

«Το 90% θα έπρεπε να θεωρείται η ελάχιστη φιλοδοξία και όχι το ανώτατο όριο», αναφέρουν οι εκπρόσωποι των περίπου 150 εταιρειών ή ομίλων επενδυτών σε δημόσια επιστολή τους που απηύθυναν σήμερα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ευρωβουλευτές.

Ο στόχος να μειωθούν κατά 90% οι εκπομπές των αερίων αποτελεί θέμα δύσκολων διαβουλεύσεων μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ.

Ο Βόπκε Χούκστρα, Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για το Κλίμα, αναγκάστηκε να αναβάλει την παρουσίαση μιας λεπτομερούς έκθεσης που έχει συντάξει, η οποία αναμενόταν «πριν από το καλοκαίρι».

Από την υιοθέτηση του στόχου αυτού για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα ως το 2040 εξαρτάται ο κλιματικός οδικός χάρτης που η ΕΕ θα υποβάλει στον ΟΗΕ πριν από τη διεξαγωγή τον Νοέμβριο της COP30.

«Ένας ισχυρός στόχος, που θα υποστηρίζεται από ένα έξυπνο, φιλόδοξο και συνεκτικό σύνολο δημόσιων πολιτικών θα απαλλάξει τις οικονομίες μας από τον άνθρακα και θα ενισχύσει την καινοτομία και τις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς», αναφέρουν οι υπογράφοντες την επιστολή

Ένας τέτοιος στόχος «θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα της ΕΕ έναντι των σοκ, την ενεργειακή της ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητά της», διαβεβαιώνουν, αναφερόμενοι στα οφέλη που θα έχει αυτή η μετάβαση: ποιοτικές θέσεις εργασίας, εξοικονόμηση πόρων καθώς και ευημερία και υγεία.

«Τελικά, ο κλιματικός κίνδυνος είναι ένας οικονομικός και δημοσιονομικός κίνδυνος», τονίζουν οι εταιρείες, ενώ εκφράζουν τη στήριξή τους προς τις δεσμεύσεις που έγιναν στην COP28 στο Ντουμπάι στα τέλη του 2023: απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, τριπλασιασμός του ρυθμού ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διπλασιασμός του ρυθμού της ενεργειακής απόδοσης.

«Ένας ισχυρός στόχος (...) είναι απαραίτητος για τη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου και προκειμένου να σταλούν τα σωστά μηνύματα στους επενδυτές με στόχο την απανθρακοποίηση των δραστηριοτήτων μας και των αλυσίδων εφοδιασμού μας γρήγορα και σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε η Ρεμπέκα Μάρμοτ, διευθύντρια Βιωσιμότητας και Δημοσίων Σχέσεων στον όμιλο τροφίμων Unilever.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.