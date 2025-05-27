Λογαριασμός
Ο ποταμός Ευρώτας εκπέμπει SOS

Οι «Μηχανικοί του Ευρώτα» είναι παιδιά που μελέτησαν την κατάσταση, προτείνουν λύσεις και μιλούν στο «'Οπου Υπάρχει Ελλάδα»

Ευρώτας

SOS εκπέμπει ο Ευρώτας εξαιτίας της εκτεταμένης μόλυνσης των νερών του, καθώς τα τοξικά απόβλητα που απορρίπτονται στον ποταμό, απειλούν με αφανισμό το οικοσύστημά του.

Ο κατσίγαρος, ένα έντονο μαύρο υγρό με ανυπόφορη οσμή, εκλύεται από τα ελαιουργεία στον Ευρώτα, μαυρίζοντας τα νερά του και σε συνδυασμό με αυθαίρετες παρεμβάσεις στη μορφολογία του, αποτελούν εφιάλτη για έναν από τους μεγαλύτερους ποταμούς στην Ελλάδα.

Οι «Μηχανικοί του Ευρώτα» είναι παιδιά που μελέτησαν την κατάσταση και προτείνουν λύσεις.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα Ποτάμι
