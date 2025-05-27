SOS εκπέμπει ο Ευρώτας εξαιτίας της εκτεταμένης μόλυνσης των νερών του, καθώς τα τοξικά απόβλητα που απορρίπτονται στον ποταμό, απειλούν με αφανισμό το οικοσύστημά του.

Ο κατσίγαρος, ένα έντονο μαύρο υγρό με ανυπόφορη οσμή, εκλύεται από τα ελαιουργεία στον Ευρώτα, μαυρίζοντας τα νερά του και σε συνδυασμό με αυθαίρετες παρεμβάσεις στη μορφολογία του, αποτελούν εφιάλτη για έναν από τους μεγαλύτερους ποταμούς στην Ελλάδα.

Οι «Μηχανικοί του Ευρώτα» είναι παιδιά που μελέτησαν την κατάσταση και προτείνουν λύσεις.

