Η Κίνα κατέγραψε το θερμότερο φθινόπωρό της από το 1961 που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Κέντρο Κλίματος, 1,5 βαθμό θερμότερο σε σχέση με τον μέσο όρο.

Μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου, η μέση θερμοκρασία σε εθνικό επίπεδο ήταν 11,8 βαθμοί, έναντι 10,3 βαθμών που είναι ο μέσος όρος, διευκρινίζει το ίδρυμα σε ανάρτησή του στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο Wechat.

Ο μεγαλύτερος ρυπαντής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στον κόσμο, η Κίνα, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, αντιμετωπίζει σημαντική αύξηση στις μέσες θερμοκρασίες οδηγώντας σε όλο και πιο συχνά επεισόδια καύσωνα, ξηρασία και πλημμύρες.

Η Κίνα γνώρισε επίσης ταχεία αστικοποίηση και εκβιομηχάνιση που έχουν αυξήσει τις αστικές θερμικές νησίδες.

Το Πεκίνο έχει υποσχεθεί ότι οι εκπομπές CO2 θα κορυφωθούν το 2030 πριν γίνουν καθαρά μηδενικές το 2060.

Οι ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το φθινόπωρο επηρέασαν διαφορετικά την κινεζική επικράτεια, διευκρινίζει το Εθνικό Κέντρο Κλίματος σε μακροσκελή δημοσίευσή του.

Πιο απότομη αύξηση σημείωσαν οι θερμοκρασίες στο κέντρο της χώρας, με άνοδο μεταξύ 4 και 6 βαθμών σε ορισμένες περιοχές της επαρχίας Τσιανγκσί ή Χουμπέι, αλλά και στα δυτικά, όπως στο Σιντζιάνγκ.

Συνολικά 16 επαρχίες και περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των Λιαονίνγκ, Τιανζίν και Τσονγτσίνγκ έχουν καταγράψει θερμοκρασίες ρεκόρ από το 1961.

Η Κίνα είχε ήδη καταγράψει τον πιο ζεστό Αύγουστο από το 1961 και πέρασε ένα καλοκαίρι που χαρακτηρίστηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα και καύσωνες που έπληξαν πολλές από τις βόρειες και δυτικές περιοχές της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

