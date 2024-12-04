«Πέρασε» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η σύσταση για περιορισμό του καπνίσματος σε υπαίθριους χώρους

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Συμβούλιο, την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου της αναθεώρησης της σύστασης του Συμβουλίου για περιβάλλον χωρίς καπνό. Η αναθεώρηση της σύστασης αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας των ανθρώπων, ιδίως των παιδιών, από το παθητικό κάπνισμα και τα αερολύματα. Επίσης, στόχος είναι να πάψει το κάπνισμα να θεωρείται φυσιολογικό και να αποθαρρυνθεί η χρήση καπνού και άλλων νεοεμφανιζόμενων προϊόντων, ιδίως μεταξύ των νέων, αλλά και να καταπολεμηθεί ο εθισμός στη νικοτίνη.

Η κατανάλωση καπνού και νικοτίνης αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο που απειλεί την υγεία και μπορεί να αποφευχθεί, και τη σημαντικότερη αιτία πρόωρου θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η αναθεωρημένη σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να διευρύνουν τις πολιτικές τους για περιβάλλον χωρίς καπνό σε βασικούς υπαίθριους χώρους, όπως οι δημόσιες παιδικές χαρές, στους εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης, στα δημόσια κτίρια και στις στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η σύσταση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της προστασίας των παιδιών και των νέων από τις δυσμενείς επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος.

Η σύσταση βασίζεται σε δράσεις που έχουν ήδη λάβει ορισμένα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της σύστασης, μεταξύ άλλων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία». Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να εξετάσει και να εφαρμόσει τη σύσταση σύμφωνα με το εθνικό του πλαίσιο.

Σχεδόν 700.000 ζωές χάνονται κάθε χρόνο στην ΕΕ λόγω της κατανάλωσης καπνού. Στόχος του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι να δημιουργηθεί έως το 2040 μια «γενιά χωρίς καπνό» και η χρήση καπνού να πέσει κάτω από το 5% του πληθυσμού.

Αθηνά Παπακώστα

