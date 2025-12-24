Είναι ένα από τα πλέον ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη και σίγουρα το πιο εντυπωσιακό. Το Κιλαουέα συνεχίζει να «βρυχάται» και να εκτοξεύει λάβα σε πολύ μεγάλα ύψη, υπεθνυμίζοντας σε όλους μας το μεγαλείο του πλανήτη που μας φιλοξενεί.

Την Τρίτη καταγράφηκε μία ακόμη μεγάλη έκρηξη στο ηφαίστειο της Χαβάης, εκτοξεύοντας καυτή λάβα σε ύψος 420 μέτρων.

Το «επεισόδιο 39», όπως καταχωρήθηκε στο αρχείο του USGS, κορύφωσε τη δραστηριότητά του σήμερα, μία ημέρα μετά, προσφέροντας για πολλές ώρες εντυπωσιακές εικόνες.

Υπόλογίζεται ότι από χθες έως σήμερα, απελευθερώθηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια κυβικά λάβας.

Δείτε τα εντυπωσιακά πλάνα από τη δραστηριότητα του ηφαιστείου:

Πηγή: skai.gr

