Εντυπωσιασμένοι είναι οι βιολόγοι από την εξαιρετικά σπάνια συμπεριφορά μίας πολικής αρκούδας στον Καναδά.

Παρατηρώντας μία κοινότητα κοντά στο Τσέρτσιλ, στη βόρεια Μανιτόμπα, παρατήρησαν ότι μία θηλυκή αρκούδα υιοθέτησε και φρόντιζε ένα αρκουδάκι που δεν ήταν δικό της, το οποίο βρήκε να περιφέρεται μόνο του.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τέτοια συμπεριφορά έχει καταγραφεί μόνο 13 φορές σε 45 χρόνια.

🇨🇦 Au Canada, des chercheurs ont observé un cas rarissime : une ourse polaire a adopté un ourson qui n’était pas le sien, près de Churchill, dans le nord du Manitoba. Un comportement documenté seulement 13 fois en 45 ans. pic.twitter.com/fXX3o2Wzl5 — Agence France-Presse (@afpfr) December 21, 2025

«Οι θηλυκές πολικές αρκούδες είναι πραγματικά πολύ καλές μαμάδες, οπότε έχουν προτεραιότητα τη φροντίδα των μικρών τους», εξηγεί ο Εβαν Ρίτσαρντσον, ερευνητής της οργάνωσης Environment and Climate Change Canada.

«Θεωρούμε πως αν δουν ένα αρκουδάκι που περιφέρεται στην ακτή έχοντας χάσει τη μαμά του, οι θηλυκές δεν μπορούν να συγκρατηθούν και αναλαμβάνουν τη φροντίδα του. Είναι πραγματικά περίεργη συμπεριφορά και μια ενδιαφέρουσα πλευρά της ιστορίας ζωής των πολικών αρκούδων» εξήγησε.

«Οι υιοθεσίες πολικών αρκούδων είναι πολύ σπάνιες και ασυνήθιστες και δεν γνωρίζουμε γιατί συμβαίνουν», λέει η Αλίσα ΜακΚόλ, της Polar Bears International, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «εκπληκτικό» θέαμα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, με τη νέα του μαμά το αρκουδάκι πήρε πίστωση χρόνου, έχοντας πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης στις άγριες αυτές συνθήκες. Οπως σημειώνουν, από τις 13 υιοθεσίες που έχουν καταγραφεί σε διάστημα 45 ετών, μόνο τρία μικρά κατάφεραν να επιβιώσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.