Γνωρίζοντας την πανίδα της Καστοριάς: Τι κάνουμε αν συναντήσουμε αρκούδα

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, από την εταιρία προστασίας περιβάλλοντος έδειξε στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ την παραλίμνια πανίδα της Καστοριάς.

Πραγματοποιώντας έναν περίπατο στην περιοχή, έδειξε στην κάμερα ίχνη αρκούδας στο χώμα και εξήγησε τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε μπροστά μας ένα άγριο ζώο.

Συνόψισε πως εφόσον συναντήσουμε λόγου χάριν μια αρκούδα πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι, να μη φωνάξουμε και σαφώς να μην επιχειρήσουμε να πετάξουμε ξύλα ή πέτρες προς το μέρος της.

Αντ' αυτού πρέπει όσο γίνεται να προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε φεύγοντας από το οπτικό του πεδίο και στρίβοντας παραδείγματος χάριν δεξιά ή αριστερά για να μην έρθουμε σε επαφή μαζί του, αν αντιληφθούμε πως έρχεται προς το μέρος μας.

Οπωσδήποτε δε θα πρέπει να το κοιτάξουμε απειλητικά καθώς τα ζώα αντιλαμβάνονται την απειλή.

Συγκεκριμένα, το πιο ασφαλές είναι να δηλώσουμε την υποταγή μας, διακόπτοντας την πορεία μας ακόμη και γυρίζοντας πίσω από τον δρόμο που ήρθαμε.

Πηγή: skai.gr

