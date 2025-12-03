Ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα απειλεί το βόρειο ημισφαίριο

Μια τεράστια ηλιακή έκρηξη προκάλεσε επείγουσα προειδοποίηση για μια γεωμαγνητική καταιγίδα, η οποία μπορεί προσωρινά να επηρεάσει δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, δορυφόρους και επικοινωνίες σε πολλά σημεία του κόσμου, κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο.

Η προειδοποίηση, που εκδόθηκε νωρίς την Τετάρτη από το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού (SWPC) της NOAA, προβλέπει μέτρια έως ενδεχομένως ισχυρή γεωμαγνητική δραστηριότητα έως την Πέμπτη.

Τέτοιες καταιγίδες προκαλούνται όταν φορτισμένα σωματίδια από τον ήλιο αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο της Γης, προκαλώντας επιπλέον ηλεκτρικά ρεύματα σε γραμμές ηλεκτροδότησης και αγωγούς, μερικές φορές δημιουργώντας σύντομες διακυμάνσεις τάσης.

Η καταιγίδα προέρχεται από μια ισχυρή ηλιακή έκλαμψη στις 30 Νοεμβρίου, η οποία έστειλε μια στεμματική εκτίναξη μάζας (CME) προς τη Γη με ταχύτητα σχεδόν 1,4 εκατομμύρια μίλια ανά ώρα.

Το SWPC ανέφερε ότι τα ισχυρότερα ρεύματα αναμένονται στο Άνω Μεσοδυτικό τμήμα, γύρω από τις Μεγάλες Λίμνες και μέχρι τα Βορειοανατολικά.

Όταν μια γεωμαγνητική καταιγίδα ωθεί ηλεκτρικά ρεύματα στο έδαφος, λειτουργεί σαν μια αόρατη “μπαταρία”, αναγκάζοντας επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια να περάσει μέσα από γραμμές ηλεκτροδότησης, αγωγούς και ακόμη και σιδηροδρομικές ράγες.

Το σέλας αναμένεται να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό σε βόρειες πολιτείες, όπως Ουάσιγκτον, Άινταχο, Μοντάνα, Γουαϊόμινγκ, Βόριες και Νότιες Ντακότα, Μινεσότα, Γουισκόνσιν, Μίσιγκαν, καθώς και σε μέρη της Νέας Υόρκης, Βερμόντ, Νιου Χάμσαϊρ και Μέιν. Το μεγαλύτερο μέρος της Αλάσκας βρίσκεται επίσης στη ζώνη του σέλαος.

Παρατηρητές του ουρανού μπορεί να δουν το βόρειο σέλας ακόμη και τόσο νότια όσο η βόρεια Αϊόβα.

Για τις καλύτερες πιθανότητες παρατήρησης, η NOAA προτείνει να κατευθυνθεί κανείς όσο πιο βόρεια γίνεται, κοντά στο μαγνητικό πόλο της Γης, και να βρει ένα ανοιχτό σημείο με ανεμπόδιστη θέα προς τον βόρειο ουρανό.

Το σέλας είναι συνήθως πιο ενεργό μεταξύ 10 μ.μ. και 2 π.μ., οπότε ο χρόνος αυτός αυξάνει την πιθανότητα θέασης.Η NASA ανέφερε ότι η ηλιακή έκλαμψη ήταν κατηγορίας X1.9 —η πιο έντονη κατηγορία. Η CME κατευθύνεται προς τη Γη και αναμένεται να προκαλέσει «πλευρικό χτύπημα», ενεργοποιώντας προειδοποίηση επιπέδου G2 (μέτρια).

Καταιγίδες G1 έως G2 μπορεί να προκαλέσουν ασθενείς διακυμάνσεις στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, μικρές επιπτώσεις σε δορυφόρους και προσωρινές διακοπές ραδιοεπικοινωνιών υψηλής συχνότητας. Οι αρχές ανέφεραν ότι αναμένονται «κυρίως διαχειρίσιμες επιπτώσεις» στην τεχνολογία. Συστήματα δορυφόρων, κινητά δίκτυα, σήματα GPS και ραδιοεπικοινωνίες μπορεί να παρουσιάσουν σύντομες διακοπές, αν και σοβαρά τεχνικά προβλήματα είναι σπάνια σε αυτό το επίπεδο.

Διακοπές ραδιοεπικοινωνιών και στο νότιο ημισφαίριο

Την Τρίτη, μέρη της Αυστραλίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας ανέφεραν βραχυχρόνιες διακοπές ραδιοεπικοινωνιών. Εάν η CME καθυστερήσει σήμερα, υπάρχει πιθανότητα καταιγίδας G2 την Πέμπτη. Δεν υπάρχουν ακόμη προειδοποιήσεις για τις 5 Δεκεμβρίου.

Το φαινόμενο συμπίπτει με μια σειρά υψηλής ενέργειας συμβάντων στον ήλιο που ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου μήνα, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών εκλάμψεων κατηγορίας X και M. Η NOAA προειδοποίησε ότι πρόσθετη ηλιακή δραστηριότητα μπορεί να σημειωθεί τις επόμενες ημέρες, μετά την εμφάνιση μιας μεγάλης ομάδας ηλιακών κηλίδων στο νοτιοανατολικό τεταρτημόριο του ήλιου. Οι ηλιακές κηλίδες είναι προσωρινές, σκοτεινές και πιο ψυχρές περιοχές στην επιφάνεια του ήλιου που προκαλούνται από έντονη μαγνητική δραστηριότητα.

Η μεγαλύτερη και πιθανώς πιο ενεργή από αυτές έχει οριστεί ως «4294».

Αυτές οι εκρήξεις έχουν παράγει ραδιοκύματα και εκπομπές Τύπου II, και τα δύο ενδείξεις ταχέως κινούμενων CME που μπορούν να προκαλέσουν γεωμαγνητικές καταιγίδες στη Γη.

Πηγή: skai.gr

