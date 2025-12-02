Δέλτα Αξιού: Τα προβλήματα των μυδοκαλλιεργητών

Ένας από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της χώρας μας, αλλά και ένας τόπος που εδώ και δεκαετίες συντηρεί ολόκληρες οικογένειες ψαράδων.
Εδώ, παράγεται το 80-90% των ελληνικών μυδιών (περίπου 30.000 τόνοι ετησίως). Οι ψαράδες του Αξιού βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με μεγάλες αλλαγές: η κλιματική κρίση επηρεάζει τα νερά του Θερμαϊκού, οι μυδοκαλλιέργειες δοκιμάζονται και το παραδοσιακό ψάρεμα δεν αρκεί πια για να εξασφαλίσει αξιοπρεπές εισόδημα. Κάποιοι ψαράδες, όπως ο Σταύρος, στρέφονται στον αλιευτικό τουρισμό για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ άνοιξε πλώρη για το Δέλτα, γνωρίζοντας από κοντά έναν ψαρά 4ης γενιάς.
