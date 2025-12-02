Δέλτα Αξιού: Τα προβλήματα των μυδοκαλλιεργητών

Δέλτα του Αξιού.

Ένας από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της χώρας μας, αλλά και ένας τόπος που εδώ και δεκαετίες συντηρεί ολόκληρες οικογένειες ψαράδων.

Εδώ, παράγεται το 80-90% των ελληνικών μυδιών (περίπου 30.000 τόνοι ετησίως). Οι ψαράδες του Αξιού βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με μεγάλες αλλαγές: η κλιματική κρίση επηρεάζει τα νερά του Θερμαϊκού, οι μυδοκαλλιέργειες δοκιμάζονται και το παραδοσιακό ψάρεμα δεν αρκεί πια για να εξασφαλίσει αξιοπρεπές εισόδημα. Κάποιοι ψαράδες, όπως ο Σταύρος, στρέφονται στον αλιευτικό τουρισμό για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ άνοιξε πλώρη για το Δέλτα, γνωρίζοντας από κοντά έναν ψαρά 4ης γενιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.