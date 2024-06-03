Το φαινόμενο Ελ Νίνιο που είναι γνωστό για τα ακραία φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσει, όπως πυρκαγιές και τροπικούς κυκλώνες προβλέπεται να μετατραπεί σε Λα Νίνια αργότερα φέτος, που είναι το ψυχρότερο αντίστοιχο του Ελ Νίνιο, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) σήμερα Δευτέρα.

Το Ελ Νίνιο είναι μια φυσική αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας των ωκεανών στον ανατολικό και κεντρικό Ειρηνικό, ενώ το Λα Νίνα χαρακτηρίζεται από ψυχρές θερμοκρασίες ωκεανών στην περιοχή του ισημερινού Ειρηνικού και συνδέεται με πλημμύρες και ξηρασία.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός είπε ότι υπάρχει πιθανότητα 60% οι συνθήκες του Λα Νίνα να επικρατήσουν μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου και 70% πιθανότητα να εμφανιστούν μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου.

«Το τέλος του Ελ Νίνιο δεν σημαίνει παύση της μακροπρόθεσμης κλιματικής αλλαγής καθώς ο πλανήτης μας θα συνεχίσει να θερμαίνεται λόγω των αερίων του θερμοκηπίου που παγιδεύουν τη θερμότητα», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του WMO, Κο Μπάρετ.

«Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τους επόμενους μήνες» πρόσθεσε.

Τα τελευταία εννέα χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί, παρά το φαινόμενο του Λα Νίνια που διήρκεσε από το 2020 έως τις αρχές του 2023, σύμφωνα με τον WMO.

Πηγή: skai.gr

