Σχεδόν 25.000 ύποπτα περιστατικά θερμοπληξίας καταγράφηκαν στην Ινδία, ενώ 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους έπειτα από τα απανωτά κύματα καύσωνα που έπληξαν τη χώρα την περίοδο από τον Μάρτιο ως τον Μάιο, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα επίσημα στοιχεία.

Ο Μάιος ήταν ένας ιδιαίτερα δύσκολος μήνας για την Ινδία, με τη θερμοκρασία στο Νέο Δελχί και το γειτονικό κρατίδιο Ραζαστάν να πλησιάζει τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Αντιθέτως κάποιες περιοχές της ανατολικής Ινδίας είναι αντιμέτωπες με τις επιπτώσεις του κυκλώνα Ρέμαλ. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις στο βορειοανατολικό κρατίδιο Άσαμ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 14 ανθρώπων από την Τρίτη.

Στη Σρι Λάνκα τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις της περιόδου των μουσώνων, ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας χθες, Κυριακή.

Σειρά παραγόντων έχει προκαλέσει ακραία υψηλά θερμοκρασίες στη νότια Ασία, μια τάση η οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, επιδεινώθηκε από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκλογικοί αξιωματούχοι στην Ινδία όπου χθες, Κυριακή, ολοκληρώθηκαν οι γενικές εκλογές, πέθαναν πιθανόν από θερμοπληξία στα κρατίδια Ουτάρ Πραντές και Μπιχάρ στο βόρειο τμήμα της χώρας και Οντίσα στα ανατολικά την Παρασκευή.

Στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων έδειξαν ότι η κατάσταση ήταν χειρότερη τον Μάιο, με 46 θανάτους που συνδέονταν με την ακραία ζέστη να καταγράφονται στην Ινδία καθώς και 19.189 ύποπτα περιστατικά θερμοπληξίας, μετέδωσε το ιστότοπος The Print.

Μαζί με τους θανάτους που πιστεύεται ότι οφείλονται στη ζέστη, ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην Ινδία λόγω του καύσωνα ενδέχεται να ξεπερνά τους 80, ανέφερε η εφημερίδα The Hindu.

Περισσότερα από 5.000 ύποπτα κρούσματα θερμοπληξίας καταγράφηκαν μόνο στο κεντρικό κρατίδιο Μάντια Πραντές.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας εκτιμά ότι η θερμοκρασία θα πέσει ως την Τετάρτη, ενώ η πρόωρη εποχή των μουσώνων, που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα από το κρατίδιο Κεράλα, αναμένεται να ρίξει και άλλο το θερμόμετρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.