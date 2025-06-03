Η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να γίνει απλή υπόθεση όταν υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο τους.

Μια παρέα φίλων από την Τήνο αποφάσισε να αναλάβει δράση, δημιουργώντας μια συνεταιριστική επιχείρηση με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα και κυρίως τη διάδοση της ανακύκλωσης στο νησί των Κυκλάδων.

