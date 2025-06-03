Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με θέμα «Πλαίσιο για την προώθηση της παραγωγής βιομεθανίου, κανόνες για την οργάνωση της αγοράς παραγωγής υδρογόνου και τα γεωγραφικά περιορισμένα δίκτυα υδρογόνου – Μερική ενσωμάτωση οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 και άλλες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος».

Με το νέο αυτό σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο της παραγωγής και συμμετοχής του βιομεθανίου και του ανανεώσιμου υδρογόνου και υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, προς επίτευξη των σχετικών στόχων που έχουν συμπεριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.)

Το νομοσχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα για τη ρύθμιση της παραγωγής βιομεθανίου και υδρογόνου στη χώρα δια της εισαγωγής, για πρώτη φορά, διατάξεων που θεσπίζουν ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο για την παραγωγή βιομεθανίου και υδρογόνου, και την έγχυσή τους στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.), τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου, τη διάθεσή του σε τελικούς πελάτες που δεν συνδέονται με το Σύστημα ή Δίκτυα Διανομής, τη χρήση τους ως καύσιμο κίνησης, ενώ ρυθμίζεται και η έγχυση του υδρογόνου και σε Γεωγραφικά Περιορισμένα Δίκτυα Υδρογόνου, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2022, «REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο προσιτή οικονομικά, εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια».

Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο:

Θεσπίζει για πρώτη φορά συνεκτικό αδειοδοτικό πλαίσιο, παρέχοντας απόλυτη διαφάνεια και εμπιστοσύνη στους επενδυτές, καλύπτοντας το έως σήμερα νομοθετικό και κανονιστικό κενό.

Ρυθμίζει τη δυνατότητα σύνδεσης των εν λόγω μονάδων με το Ε.Σ.Φ.Α. ή τα Δίκτυα Διανομής, ή Γεωγραφικά Περιορισμένα Δίκτυα Υδρογόνου, με τον οικονομικότερο τρόπο, αποσκοπώντας αφενός στο «πρασίνισμα» των υποδομών φυσικού αερίου και αφετέρου στην απανθρακοποίηση γεωγραφικά περιορισμένων εμπορικών και βιομηχανικών περιοχών.

Προσδιορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες των δημοσίων φορέων και αρχών που εμπλέκονται στην αδειοδότηση και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής υδρογόνου και βιομεθανίου.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025 και ώρα 19:00.

