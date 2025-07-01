Η Μάρθα, το ορφανό αρκουδάκι που βρέθηκε τον Μάιο του 2024 στο Εμπόριο Εορδαίας, γύρισε και πάλι στο φυσικό της περιβάλλον!

Ήταν μόλις τριών μηνών όταν εντοπίστηκε στην αυλή ενός σπιτιού, κυνηγημένη από σκυλιά, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας. Παρά τις προσπάθειες να εντοπιστεί η μητέρα της, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό και έτσι ξεκίνησε η νέα της ζωή υπό την προστασία του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

Έπειτα από ένα χρόνο φροντίδας και ανατροφής στο Κέντρο Επανένταξης Άγριας Ζωής του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, η Μάρθα είναι πλέον ξανά ελεύθερη, όπως ταιριάζει σε κάθε άγριο ζώο. Μάλιστα, η μικρή αρκούδα μεγάλωσε με περιορισμένη ανθρώπινη επαφή ώστε να διατηρήσει τη φυσική της συμπεριφορά.

Η Μάρθα ήταν πάντα ένα ζώο με άγρια συμπεριφορά, αποφεύγοντας τους φροντιστές της.

Μάρθα απελευθερώθηκε σε κατάλληλη δασική περιοχή, μακριά από ανθρώπινες δραστηριότητες

Η Μάρθα φέρει κολάρο-πομπό ώστε να παρακολουθείται η προσαρμογή της στο νέο της περιβάλλον. Ήδη τα μηνύματα που στέλνει είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς αποφεύγει κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

