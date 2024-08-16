Η Σεούλ κατέγραψε την 26η «τροπική νυχτά» με θερμοκρασία άνω των 25 βαθμών

Η Σεούλ κατέγραψε σήμερα την 26η διαδοχική «τροπική νύχτα» της, ένα φαινόμενο όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου από το ηλιοβασίλεμα έως την αυγή. Παρόμοιο φαινόμενο δεν έχει καταγραφεί από τότε που άρχισαν να τηρούνται μετεωρολογικά αρχεία το 1907, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Ένα τέτοιο σερί είχε καταγραφεί το 2018, αλλά η κορεατική μετεωρολογική υπηρεσία (KMA) θεωρεί ρεκόρ αυτό του 2024.

«Ο ψυχρός αέρας δεν έρχεται από τον Βορρά και καθώς επηρεαζόμαστε από τη νοτιοδυτική πλευρά που είναι πιο θερμή, η θερμοκρασία καταγράφεται συνεχώς γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου ή και υψηλότερα» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιουν Κι-χαν, διευθυντής του τμήματος μετεωρολογικών προβλέψεων της Σεούλ.

Οι νυχτερινές θερμοκρασίες στη Σεούλ δεν έπεσαν κάτω από τους 26,8 βαθμούς Κελσίου για 26 διαδοχικές ημέρες.

Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να διατηρηθούν, δήλωσε η υπηρεσία της KMA στη Σεούλ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ κάθε μέρα έως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη βιώνει ένα καλοκαίρι με έντονη ζέστη. Τον Ιούλιο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε για μια «επιδημία ακραίας ζέστης» και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί ο αντίκτυπος από τα κύματα ζέστης που επιτείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

