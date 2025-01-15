Η γρίπη των πτηνών αποτελεί μια τεράστια απειλή «μοναδική και νέα στη ζωή μας», προειδοποιούν επιστήμονες που εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για την εξέλιξή της.

Η γρίπη των πτηνών ή H5N1, τώρα έχει μεταπηδήσει σε περισσότερα από 48 είδη θηλαστικών, από αρκούδες μέχρι αγελάδες, προκαλώντας μαζικούς θανάτους σε θαλάσσια λιοντάρια και τα νεογνά τους.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώτος άνθρωπος στις ΗΠΑ πέθανε καθώς μολύνθηκε από τον εν λόγω ιό.

Η ικανότητα να μολύνει, να εξαπλώνεται και να σκοτώνει ένα τόσο ευρύ φάσμα όντων έχει ωθήσει ορισμένους επιστήμονες να αποκαλούν τον H5N1 «πανζωοτικό»: μια επιδημία που μπορεί να καταστρέψει διάφορους πληθυσμούς ζώων, αλλά και να απειλεί και τον άνθρωπο.

Οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τον όροι Panzootic. «Είναι σχεδόν ένας νέος ιός και δεν ξέρουμε τι είδους απειλή είναι», λέει στον Guardian η καθηγήτρια Janet Daly από το Πανεπιστήμιο του Nottingham και προσθέτει: «Έχουμε μερικούς ιούς που μπορούν να μολύνουν πολλά είδη και έχουμε μερικούς ιούς που μπορούν να προκαλέσουν μαζικές εστίες, αλλά δεν έχουμε την τάση να έχουμε τον συνδυασμό – αυτό είναι κάτι σαν νέο φαινόμενο … Εκεί πηγαίνει ο H5N1, και απλώς προκαλεί είναι τόσο απρόβλεπτο».

Οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα μπορεί να είναι τεράστιες. Η γρίπη των πτηνών οδήγησε σε «καταστροφική» μείωση του πληθυσμού των θαλάσσιων πτηνών, με εκατομμύρια να σκοτώνονται.

Περισσότερα από 20.000 θαλάσσια λιοντάρια της Νότιας Αμερικής έχουν πεθάνει στη Χιλή και το Περού και υπολογίζεται ότι 17.000 νεογνά φώκιας του νότου έχουν πεθάνει στην Αργεντινή – που ισοδυναμεί με το 96% όλων των νεογνών που γεννήθηκαν στη χώρα το 2023.

