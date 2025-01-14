Κόκκινο συναγερμό έχουν σημάνει οι επιστήμονες μετά την αποκάλυψη ότι 100 ηφαίστεια που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του πάγου στην Ανταρκτική, είναι έτοιμα να εκραγούν.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι εάν συμβεί αυτό τότε θα υπάρξει δραματική αλλαγή στον πλανήτη καθώς θα αυξήσει τη στάθμη της θάλασσας παγκοσμίως.

Ταυτόχρονα, προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί αλλαγές στην τήξη του πάγου κάτι που οδηγεί σε αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα, επιταχύνοντας το λιώσιμο των πάγων.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν περισσότερες από 4.000 προσομοιώσεις σε υπολογιστή, διαπιστώνοντας ότι η τήξη στην επιφάνεια επιταχύνει τη διαδικασία σηματοδοτώντας το πρώτο στάδιο της έκρηξης, κάτι που μπορεί να διαρκέσει εκατοντάδες χρόνια.

Τρομακτικό το σενάριο της έκρηξης

Εάν εκραγούν τα ηφαίστεια της Ανταρκτικής, δεν θα προκαλέσουν άμεσα κίνδυνο, αλλά σταδιακά.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο κίνδυνος αφορά τις παραθαλάσσιες πόλεις, καθώς η στάθμη της θάλασσας μπορεί να ανέβει έως 57 μέτρα, βυθίζοντας παράκτιες περιοχές όπως η Νέα Υόρκη, το Τόκιο και η Σαγκάη.

Εκτιμήσεις για το πότε θα εκραγούν

Το αισιόδοξο είναι ότι οι επιστήμονες εκτιμούν πωες η ολική κατάρρευση του πάγου της Δυτικής Ανταρκτικής θα γίνει το 2300 κάτι που δίνει στην ανθρωπότητα 275 χρόνια για να βελτιώσει τις πρακτικές της και να περιορίσει της επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.