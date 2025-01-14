Λογαριασμός
Το Μαρόκο θα θανατώσει 3 εκατομμύρια σκυλιά για να «καθαρίσει» του δρόμους ενόψει του Μουντιάλ του 2030

Αγανακτισμένοι ακτιβιστές παγκοσμίως απαιτούν άμεση δράση για την προστασία των αδέσποτων σκύλων του Μαρόκου

Μαρόκο: Προς εκτέλεση 3 εκατομμύρια αδέσποτα σκυλιά ενόψει του Μουντιάλ

Η είδηση ότι το Μαρόκο σχεδιάζει να θανατώσει τρία  εκατομμύρια αδέσποτα σκυλιά σε μια προσπάθεια μα «καθαρίσει» τους δρόμους  πριν φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το 2030, κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου 

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, οι αρχές σχεδιάζουν να «εξαφανίσουν» τα αδέσποτα σκυλιά για να κάνουν τις πόλεις της χώρας να φαίνονται πιο όμορφες στους οπαδούς επισκέπτες που θα φτάσουν στο Μαρόκο. 

Αγανακτισμένοι ακτιβιστές και φιλοζωικές οργανώσεις παγκοσμίως απαιτούν άμεση δράση για την προστασία των αδέσποτων σκύλων του Μαρόκου και καλούν σε μποϊκοτάζ της διοργάνωσης από ομάδες και φιλάθλους αν η κυβέρνηση του Μαρόκου προχωρήσει στην βάρβαρη αυτή εκκαθάριση.

Σύμφωνα με την Daily Mail, χιλιάδες αδέσποτα σκυλιά έχουν ήδη θανατωθεί σε όλη τη βορειοαφρικανική χώρα, με φόβους ότι οι δολοφονίες κλιμακώνονται.

Η διακεκριμένη ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, Τζέιν Γκούνταλ, κατέθεσε επίσημη επιστολή στη FIFA, ζητώντας άμεση παρέμβαση και κατηγορώντας την οργάνωση για αδιαφορία μπροστά σε αυτό που χαρακτηρίζει ως «πράξη βαρβαρότητας».

Πηγή: skai.gr

TAGS: αδέσποτα σκύλοι Μαρόκο Μουντιάλ
