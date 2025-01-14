Η είδηση ότι το Μαρόκο σχεδιάζει να θανατώσει τρία εκατομμύρια αδέσποτα σκυλιά σε μια προσπάθεια μα «καθαρίσει» τους δρόμους πριν φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το 2030, κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, οι αρχές σχεδιάζουν να «εξαφανίσουν» τα αδέσποτα σκυλιά για να κάνουν τις πόλεις της χώρας να φαίνονται πιο όμορφες στους οπαδούς επισκέπτες που θα φτάσουν στο Μαρόκο.

3 million dogs in Morocco are at risk of being killed ahead of the 2030 FIFA World Cup. The massacre has already started. Take action today to stop this mindless slaughter. Sign the petition now: https://t.co/kRoWTKqVB6 #stopkillingdogsinmorocco #FIFAWorldCup #YallaVamos2030 pic.twitter.com/b2vzrHWFGd — Peter Egan (@PeterEgan6) November 28, 2024

Αγανακτισμένοι ακτιβιστές και φιλοζωικές οργανώσεις παγκοσμίως απαιτούν άμεση δράση για την προστασία των αδέσποτων σκύλων του Μαρόκου και καλούν σε μποϊκοτάζ της διοργάνωσης από ομάδες και φιλάθλους αν η κυβέρνηση του Μαρόκου προχωρήσει στην βάρβαρη αυτή εκκαθάριση.

Σύμφωνα με την Daily Mail, χιλιάδες αδέσποτα σκυλιά έχουν ήδη θανατωθεί σε όλη τη βορειοαφρικανική χώρα, με φόβους ότι οι δολοφονίες κλιμακώνονται.

Η διακεκριμένη ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, Τζέιν Γκούνταλ, κατέθεσε επίσημη επιστολή στη FIFA, ζητώντας άμεση παρέμβαση και κατηγορώντας την οργάνωση για αδιαφορία μπροστά σε αυτό που χαρακτηρίζει ως «πράξη βαρβαρότητας».

Πηγή: skai.gr

