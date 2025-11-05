Γρεβενά: Τι συμβαίνει με τα αγριογούρουνα

Του Νικόλα Μπάρδη

Τα Γρεβενά είναι ένας κατ’ εξοχήν ορεινός Νομός, με πλούσια δάση και άγρια ζωή. Ανάμεσα στα είδη που συναντούμε στην περιοχή, ξεχωρίζουν τα αγριογούρουνα και ο λόγος είναι διότι τις τελευταίες δεκαετίες ο πληθυσμός τους έχει πολλαπλασιαστεί επικίνδυνα, με αποτέλεσμα αυτά να προκαλούν ζημιές στις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής, αλλά και να κάνουν δύσκολες τις μετακινήσεις στους δρόμους. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα αγριογούρουνα έχουν πέσει πάνω σε διερχόμενα αυτοκίνητα, θέτοντας σε κίνδυνο τους ανθρώπους που βρίσκονται στα αμάξια.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ κάνοντας ένα οδοιπορικό στα Γρεβενά, συνάντησε ανθρώπους που μίλησαν ανοιχτά για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με τα αγριογούρουνα, και απελπισμένοι πλέον ζητούν την άμεση βοήθεια της πολιτείας. Φυσικά, η προστασία της άγριας ζωής προέχει, όμως δεν θα πρέπει να υφίσταται σε βάρος της τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι λίγοι, λοιπόν, εκείνοι που ζητούν το κυνήγι του αγριογούρουνου να επιτραπεί στην περιοχή όλο τον χρόνο, για να μειωθεί λίγο ο αριθμός τους.

Όπως χαρακτηριστικά λένε οι ντόπιοι, τα παλιά χρόνια που ο κόσμος ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και είχαν ζώα, τα χωράφια και τα δάση ήταν πιο καθαρά, οι δρόμοι ανοιχτοί και η άγρια ζωή περιορίζονταν σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Πλέον, που η εγκατάλειψη είναι εμφανής σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, η φύση είναι πιο άγρια από ποτέ, και τα ζώα κατεβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές, για την εύρεση τροφής και νερού. Εξαιτίας αυτής της εξέλιξης οι κάτοικοι μετρούν σε καθημερινή βάση πλήγματα στις περιουσίες τους, ενώ αρκετές φορές έχουν κινδυνέψει και οι ίδιοι.

Σημαντικό πρόβλημα είναι και η οδήγηση στην περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι δρόμοι δεν έχουν καλό φωτισμό, και η πρωινή ομίχλη έρχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ενώ τα αγριογούρουνα που πετάγονται από το πουθενά, έχουν δημιουργήσει ένα μόνιμο φόβο στους ντόπιους, που ξέρουν και πηγαίνουν με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Αυτό όμως δεν το γνωρίζουν οι ταξιδιώτες, που απλά τυχαίνει να περνούν από την περιοχή, με πολλά δυσάρεστα αποτελέσματα. Η σκέψη όλων είναι φυσικά στα μικρά παιδιά, που μεταφέρονται κάθε πρωί με ταξί σε γειτονικά χωριά, για να πάνε σχολείο.

Μπορεί, λοιπόν, εκ πρώτης όψεως το θέμα να μην είναι σημαντικό, αλλά αν εστιάσουμε στη ζωή της τοπικής κοινωνίας, που πλέον ζει κάτω από ένα μόνιμο καθεστώς τρόμου, ίσως θα έπρεπε η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς να βρουν μια μέση λύση, που ναι μεν θα προστατεύει την άγρια ζωή, αλλά δεν θα βγάζει από την εξίσωση τους ντόπιους, που προσπαθούν, κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες της επαρχίας, να κρατήσουν ζωντανό τον τόπο τους και να ζήσουν αξιοπρεπώς με τις οικογένειές τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.